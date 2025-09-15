BMW के नीचे पड़ी थी बाइक, खून से लथपथ थे डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत, एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो

देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. दरअसल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे तभी तेज़ रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए थे नवजोत सिंह

अब इस एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारने के बाद BMW कार पलट गई. इतना ही नहीं नवजोत सिंह की बाइक भी उस कार के नीचे दब गई थी जबकि नवजोत और उनकी पत्नी सड़क पर खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे. इस दौरान वहां से गुजरने वाले कुछ लोग जहां इसका वीडियो बना रहे थे वहीं कुछ राहगीर नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को बचाने के लिए दौड़कर उनके पास पहुंचे.

इस घटना के वक्त वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी मौजूद था. हादसे में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. अब उस गाड़ी की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें नवजोत और उनकी पत्नी को लगभग 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाईफ अस्पताल ले जाया गया.

Advertisement

जिस वैन से उनको अस्पताल ले जाया गया वो असल में सामान ढोने वाली एक गाड़ी थी जिसमें लहूलुहान नवजोत के खून के निशान दिखाई दे रहे हैं. नवजोत के परिवार ने सवाल उठाया कि आखिर उन्हें 20 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले जाया गया. इस बीच इस हादसे में जान गंवाने वाले डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मां का बयान भी सामने आया है.

मां ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक नवजोत की मां गुरपाल कौर ने बिलखते हुए कहा कि मेरा बच्चा चला गया, बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ, मेरी बहू को भी बहुत चोट आई है और वो अस्पताल में है. वो हादसे के बाद बेहोश हो गई थी जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया. उन्होंने कहा दोनों की कोई देखभाल नहीं हो रही थी और कोई कुछ नहीं कर रहा था.



---- समाप्त ----