BMW के नीचे पड़ी थी बाइक, खून से लथपथ थे डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत, एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो

दिल्ली के धौला कुआं में हुए सड़क हादसे का नया वीडियो सामने आया है जिसमें हादसे के बाद का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है. टक्कर के बाद BMW कार पलट गई और वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर लहूलुहान पड़े हुए थे. अब यह भी सामने आया है कि घायल दंपति को लगभग 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाईफ अस्पताल एक मालवाहक वैन में ले जाया गया था.

माल ढोने वाले वैन से नवजोत सिंह को ले गए थे अस्पताल (Photo: Screengrab)
देश की राजधानी दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. दरअसल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे तभी तेज़ रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए थे नवजोत सिंह

अब इस एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा. नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारने के बाद BMW कार पलट गई. इतना ही नहीं नवजोत सिंह की बाइक भी उस कार के नीचे दब गई थी जबकि नवजोत और उनकी पत्नी सड़क पर खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे. इस दौरान वहां से गुजरने वाले कुछ लोग जहां इसका वीडियो बना रहे थे वहीं कुछ राहगीर नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को बचाने के लिए दौड़कर उनके पास पहुंचे.

नवजोत सिंह

इस घटना के वक्त वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति भी मौजूद था. हादसे में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. अब उस गाड़ी की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें नवजोत और उनकी पत्नी को लगभग 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाईफ अस्पताल ले जाया गया.

नवजोत सिंह

जिस वैन से उनको अस्पताल ले जाया गया वो असल में सामान ढोने वाली एक गाड़ी थी जिसमें लहूलुहान नवजोत के खून के निशान दिखाई दे रहे हैं. नवजोत के परिवार ने सवाल उठाया कि आखिर उन्हें 20 किलोमीटर दूर अस्पताल क्यों ले जाया गया. इस बीच इस हादसे में जान गंवाने वाले डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मां का बयान भी सामने आया है.

मां ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक नवजोत की मां गुरपाल कौर ने बिलखते हुए कहा कि मेरा बच्चा चला गया, बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे बच्चे के साथ, मेरी बहू को भी बहुत चोट आई है और वो अस्पताल में है. वो हादसे के बाद बेहोश हो गई थी जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया. उन्होंने कहा दोनों की कोई देखभाल नहीं हो रही थी और कोई कुछ नहीं कर रहा था.
 

