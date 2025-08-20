दिल्ली के दरियागंज में तीन मंजिला इमारत ढही, कई लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

दिल्ली के दरियागंज में बुधवार दोपहर तीन मंजिला इमारत ढह गई है. इमारत ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई. इस बीच बचाव अभियान जारी है.
बताया जा रहा है कि यह एक पुराना जर्जर मकान था, जो जमींदोज हो गया. यह घटना दोपहर 12.14 बजे की है. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल की चार गांड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. बचाव कार्य जारी है.
इमारत ढहने से कई लोग मलबे में दब गए. शुरुआत में तीन लोगों को मलबे से निकालकर एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया. स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे में अभी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि तथ्यों की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.