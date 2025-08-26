दिल्ली: पैसों के विवाद में युवती की हत्या, शव को बोरे में भरकर छिपाया... हरदोई से टेलर गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली के द्वारका डाबड़ी इलाके में बीते रविवार एक नाले के किनारे खड़ी गाड़ी के नीचे बोरे में लिपटा हुआ युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. इस मामले में डाबरी थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी सलीम को उत्तर प्रदेश के हरदोई से गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक आरोपी सलीम महावीर एंक्लेव इलाके में रहता था और टेलर का काम करता है. पूछताछ में उसने कबूल किया कि शुक्रवार रात पैसों के विवाद को लेकर उसकी रूपा नाम की युवती से कहासुनी हुई थी. इसी दौरान उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद वह शव को बोरे में भरकर बाइक से डाबरी नाले के पास ले गया और गाड़ी के नीचे छिपा दिया. वारदात के बाद सलीम फरार हो गया था.

घटना का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में रूपा और सलीम एक बिल्डिंग में जाते हुए दिखे, लेकिन लौटते समय सलीम के साथ एक बड़ा बोरा नजर आया. जिसे वह बाइक पर रखकर ले गया. इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने आरोपी को ट्रैक कर हरदोई से गिरफ्तार कर लिया.

मृतका के परिजनों पुलिस थ्योरी पर उठाया सवाल

मृतका के परिवार ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं. परिवार का कहना है कि रूपा कहीं काम नहीं करती थी और न ही उसके पास इतने पैसे थे कि वह किसी को उधार दे सके. उनका यह भी कहना है कि रूपा शारीरिक रूप से मजबूत थी, ऐसे में अकेले सलीम के लिए उसे काबू करना मुश्किल था. परिवार का आरोप है कि इस हत्या में और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है.

फिलहाल डाबरी थाना पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि हत्या में कहीं और लोग शामिल तो नहीं हैं.

