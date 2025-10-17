दिल्ली में दीपावली से पहले मिठाई के गोदाम पर छापा, 2500 किलो मिलावटी मावा जब्त

दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में दक्षिणी रेंज क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है और एक गोदाम से करीब 2500 किलो मिलावटी मिठाई बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, ये मिठाई दीपावली के दौरान राजधानी के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई की जानी थी. जांच में सामने आया है कि मिठाई को प्रतिबंधित केमिकल और मिलावटी मावे से तैयार किया जा रहा था.

जानकारी के मुताबिक, डीसीपी आदित्य गौतम के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की दक्षिणी रेंज टीम ने शुक्रवार को रघुबीर नगर में एक छापा मारा. यह छापा मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने की शिकायत के आधार पर डाला गया था.

छापेमारी के दौरान पुलिस को एक गोदाम में मिल्क केक और कलाकंद के सैकड़ों बॉक्स मिले. इन मिठाइयों में प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ मिलाकर उन्हें त्योहारी सीजन में दुकानों पर सप्लाई करने की तैयारी चल रही थी.

पुलिस ने मौके से करीब 2000 से 2500 किलो मिठाई जब्त की. बरामद मिठाई को सील कर दिया गया है और सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई से साफ है कि फेस्टिव सीजन में मिलावटखोर बड़ी मात्रा में नकली मिठाई तैयार कर बाजार में उतारने की फिराक में थे. पुलिस फिलहाल गोदाम संचालक और सप्लाई चैन से जुड़े लोगों की पहचान में जुटी है.

Advertisement

क्राइम ब्रांच की ओर से कहा गया है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----