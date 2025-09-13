दिल्ली: छतरपुर में 19 साल के युवक की रहस्यमयी मौत, छत से गिरने पर उठ रहे सवाल

दिल्ली के छतरपुर इलाके में देर रात एक 19 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक युवक छत से नीचे गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मामला छतरपुर के ए-ब्लॉक, गली नंबर 34 का है, जहां शनिवार तड़के लगभग 12:48 बजे यह घटना हुई.

छत से नीचे गिरा युवक

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक युवक खून से लथपथ हालत में पड़ा है. जांच में उसकी पहचान 19 साल के विशाल गौर के रूप में हुई, जो छतरपुर का ही रहने वाला था. परिजनों से संपर्क कर उसकी पहचान पक्की की गई.

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि विशाल छत से नीचे गिरा. हालांकि, घटना के समय छत पर उसके अलावा कोई और था या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटनास्थल की छत पर एक मोबाइल नंबर लिखा मिला. इसी मोबाइल नंबर के आधार पर मृतक की पहचान हुई.

मोबाइल नंबर से हुई पहचान

फोरेंसिक और क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए. पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और अन्य सामान भी कब्जे में लिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले को दुर्घटना मानकर जांच कर रही है, लेकिन अन्य सभी संभावित पहलुओं पर भी पड़ताल की जा रही है.

पुलिस अधिकारी का कहना है कि मृतक के परिजनों से पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मामला हादसा है, आत्महत्या या किसी और वजह से हुई मौत. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस घटना के बारे में किसी के पास भी जानकारी हो तो पुलिस को जरूर सूचित करें.



