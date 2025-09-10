scorecardresearch
 

Feedback

अचानक गंदी हरकत करने लगा ड्राइवर... कैब में बैठी छात्रा ने रास्ते में उतरकर बुलाई पुलिस

दिल्ली के मौरिस नगर में कैब ड्राइवर को चलती कैब में छात्रा के सामने अश्लील हरकत करने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया. छात्रा ने गाड़ी से उतरकर पुलिस को सूचना दी. कैब जब्त कर ली गई और छात्रा का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा.

Advertisement
X
दिल्ली में महिला के साथ गंदी हरकत करने वाला कैब ड्राइवर गिरफ्तार (Photo: AI image)
दिल्ली में महिला के साथ गंदी हरकत करने वाला कैब ड्राइवर गिरफ्तार (Photo: AI image)

दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में एक 48 साल के कैब ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ड्राइवर पर आरोप है कि वह चलती कैब में बैठी छात्रा के सामने मास्टरबेशन कर रहा था. पुलिस ने सोमवार को इस पर एफआईआर दर्ज की और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया.साथ ही उसकी कैब को भी जब्त कर लिया है.कैब ड्राइवर का नाम लोम शंकर है. 

एजेंसी के अनुसार घटना सोमवार को मौरिस नगर इलाके में हुई. छात्र ने दिल्ली स्थित अपने कॉलेज जाने के लिए एक कैब बुक की थी.उसने बताया कि जब उसने ड्राइवर को अश्लील हरकत करते देखा, तो वह बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर गई और बाद में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने बताया कि कॉलेज छात्रा द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी लोम शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया.उन्होंने बताया कि गाड़ी जब्त कर ली गई है और महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

पति ने वीडियो पुलिस को सौंप दिया है. (Photo: Mayank Gaur/ITG)
Video: 'अश्लील रील बनाना बंद करो', सुनते ही खून-खराबे पर उतरी पत्नी, चाकू लेकर पीछे दौड़ी 
Beat up the minor boy
झांसी में मां-बुआ पर अश्लील कमेंट का विरोध करने पर 14 साल के लड़के को पीटा, घटना CCTV में कैद 
सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूदी महिला. (File Photo: ITG)
Delhi: सिग्नेचर ब्रिज से महिला ने यमुना में लगाई छलांग... गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी पुलिस 
दिल्ली में शोरूम की पहली मंजिल से गिरी थार 
ED searches in Delhi and MP in bank loan fraud case
273 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी केस में ED ने दिल्ली और एमपी में की छापेमारी 

गौरतलब है कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं. कुछ समय पहले मुंबई के अंधेरी इलाके में एक विदेशी महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. यहां भी कैब ड्राइवर ने चलती गाड़ी में महिला के सामने हस्तमैथुन किया. हालांकि डीएन नगर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement