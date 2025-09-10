अचानक गंदी हरकत करने लगा ड्राइवर... कैब में बैठी छात्रा ने रास्ते में उतरकर बुलाई पुलिस

दिल्ली के मौरिस नगर इलाके में एक 48 साल के कैब ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ड्राइवर पर आरोप है कि वह चलती कैब में बैठी छात्रा के सामने मास्टरबेशन कर रहा था. पुलिस ने सोमवार को इस पर एफआईआर दर्ज की और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया.साथ ही उसकी कैब को भी जब्त कर लिया है.कैब ड्राइवर का नाम लोम शंकर है.

एजेंसी के अनुसार घटना सोमवार को मौरिस नगर इलाके में हुई. छात्र ने दिल्ली स्थित अपने कॉलेज जाने के लिए एक कैब बुक की थी.उसने बताया कि जब उसने ड्राइवर को अश्लील हरकत करते देखा, तो वह बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर गई और बाद में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने बताया कि कॉलेज छात्रा द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी लोम शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया.उन्होंने बताया कि गाड़ी जब्त कर ली गई है और महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा.

गौरतलब है कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं. कुछ समय पहले मुंबई के अंधेरी इलाके में एक विदेशी महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. यहां भी कैब ड्राइवर ने चलती गाड़ी में महिला के सामने हस्तमैथुन किया. हालांकि डीएन नगर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

