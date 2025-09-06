scorecardresearch
 

दिल्ली में सनसनीखेज वारदात... बच्चे के सीने में धंसी थी छुरी, उसी हालत में पहुंचा थाने... स्कूल के बाहर हुआ था जानलेवा हमला

राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 15 साल के बच्चे पर तीन नाबालिग लड़कों ने स्कूल के बाहर हमला कर दिया. आरोपियों ने बच्चे के सीने में छुरी मार दी. इसके बाद छाती में छुरी धंसी हालत में बच्चा थाने पहुंचा. पुलिसकर्मियों ने देखा तो वे सन्न रह गए. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है.

दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हुई वारदात. (Photo: Representational)
दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में हुई वारदात. (Photo: Representational)

राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्कूल के बाहर एक 15 साल के छात्र पर तीन नाबालिगों ने जानलेवा हमला कर दिया. यह घटना 4 सितंबर की है, जब घायल छात्र सीने में छुरी धंसी हुई हालत में खुद पहाड़गंज थाने पहुंचा. पुलिसकर्मी बच्चे को देखकर सन्न रह गए और तुरंत अस्पताल ले गए.

एजेंसी के मुताबिक, इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि यह हमला हमले की भावना को लेकर हुआ. शुरुआती जांच में पता चला कि करीब 10-15 दिन पहले आरोपी लड़कों में से एक की कुछ अन्य युवकों ने पिटाई कर दी थी. उसे शक था कि पीड़ित लड़के ने ही इस झगड़े को भड़काया था. इसी रंजिश में उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर छात्र पर हमला करने की योजना बनाई.

4 सितंबर को जैसे ही पीड़ित बच्चा अपने स्कूल गेट के पास पहुंचा, तीनों नाबालिग आरोपियों ने उसे घेर लिया. पुलिस का कहना है कि एक लड़के ने छुरी से पीड़ित पर वार किया, जबकि बाकी दो ने उसे पकड़े रखा. इनमें से एक आरोपी ने पीड़ित को धमकाने के लिए टूटी हुई बीयर की बोतल भी लहराई.

यह भी पढ़ें: 2 कत्ल, पांच कातिल और अलग-अलग इलाके... CCTV की मदद से 13 घंटे में पकड़े गए नाबालिग आरोपी, हैरान कर देगी कहानी

हमले के बाद गंभीर रूप से घायल छात्र किसी तरह थाने तक पहुंचा. उसकी छाती में छुरी धंसी हुई थी. पुलिसकर्मियों ने देखा तो वे सन्न रह गए. बच्चे को लेकर कलावती सरन अस्पताल ले पहुंचे. बाद में आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने छात्र के सीने से छुरी निकाल दी. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

इस मामले को लेकर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया. स्थानीय खुफिया इनपुट और छापेमारी के बाद सभी तीनों नाबालिगों को अराम बाग इलाके से पकड़ लिया गया. उनकी उम्र 15 और 16 साल बताई जा रही है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई छुरी और टूटी बीयर की बोतल भी बरामद कर ली है. मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त निधिन वालसन ने बताया कि यह हमला पूरी तरह रंजिश के चलते किया गया था. तीनों आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

