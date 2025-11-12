scorecardresearch
 

Delhi Bomb Blast: धमाके से पहले तीन घंटे मस्जिद में रुका था आरोपी उमर नबी, फिर कार लेकर लाल किले की ओर बढ़ा

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में नया खुलासा हुआ है. जांच में पता चला कि आरोपी डॉ. उमर नबी धमाके से पहले करीब तीन घंटे तक रामलीला मैदान के पास एक मस्जिद में रुका था. पुलिस को शक है कि वह फिदायीन हमले की योजना बना रहा था. मामले की जांच कई एंगल से जारी है.

जांच एजेंसियां CCTV फुटेज से सुराग जुटा रही है. Photo PTI
दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लाल किले के पास धमाका करने वाला डॉ. उमर नबी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था. धमाके से पहले करीब तीन घंटे तक रामलीला मैदान के पास असफ अली रोड की एक मस्जिद में रुका था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वह वहां नमाज अदा करने गया था और फिर वहां से निकलकर लाल किले की ओर गया.

पार्किंग में तीन घंटे रुका रहा
धमाके से पहले उमर ने अपनी कार ह्यूंडई i20 को सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में करीब 3:19 बजे खड़ा किया था. जांचकर्ताओं को शक है कि वह इस दौरान लगातार अपने साथियों की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी ट्रैक कर रहा था. सूत्रों के मुताबिक, संभव है कि उसने अपने हैंडलर्स से संपर्क करने के लिए सिग्नल फोन का इस्तेमाल किया हो.

जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने धमाके वाली जगह से 40 से ज्यादा सैंपल जुटाए हैं, जिनमें कार के टुकड़े, धातु के अवशेष और शरीर के हिस्से शामिल हैं. विशेषज्ञों की एक विशेष टीम विस्फोट में इस्तेमाल विस्फोटक की प्रकृति की जांच कर रही है.

CCTV फुटेज से सुराग जुटा रही पुलिस
पुलिस अब मस्जिद और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उमर के साथ कोई और व्यक्ति था या नहीं. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि धमाके की योजना में किसी ने उसकी मदद की थी या नहीं.

दूसरी गाड़ी की तलाश में पुलिस
धमाके की जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी गिरोह के पास एक और लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार भी थी. पुलिस ने राजधानी के सभी थानों और बॉर्डर चेकपोस्ट पर अलर्ट जारी कर दिया है ताकि उस कार को ट्रेस किया जा सके.

UAPA के तहत मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. पहले यह माना जा रहा था कि कार में तीन लोग थे, लेकिन अब जांच में साफ हुआ है कि धमाके के वक्त कार में सिर्फ उमर नबी ही था.

