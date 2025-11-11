Delhi Bomb Blast: शाहीन के बाद पकड़ा गया भाई परवेज, बहन का जैश ए मोहम्मद से सीधा कनेक्शन

यूपी एटीएस ने डॉक्टर शाहीन अंसारी के भाई परवेज अंसारी को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ अभी जारी है. यह जानकारी गोपनीय रखी गई है कि परवेज को कहां से हिरासत में लिया गया. फरीदाबाद से डॉक्टर शाहीन पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है.

जांच में जैश-ए-मोहम्मद का कनेक्शन आया सामने

एटीएस और कश्मीर पुलिस की पूछताछ में पता चला कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में थी. पुलवामा के हैंडलर के जरिए उसे फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ा गया था. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि शाहीन JEM के कई बड़े लोगों से संपर्क में आई और रैडिकलाइज हुई.

महिला विंग के लिए नेटवर्क तैयार कर रही थी शाहीन

शाहीन अंसारी जैश की महिला विंग, जमात उल मोमिनात के लिए नेटवर्क खड़ा करने में जुटी थी. जांच में उसके कार और संपर्कों का विश्लेषण किया जा रहा है.

संदिग्ध गतिविधियों में कार का इस्तेमाल

शाहीन की कार का इस्तेमाल कई बार हथियार और संदिग्धों को लाने-ले जाने के लिए किया गया. एटीएस कैसरबाग से मिले हार्डड्राइव की जानकारी को क्रॉस-वेरीफाई कर रही है और सहारनपुर कनेक्शन पर भी पूछताछ चल रही है.

एटीएस कर रही विस्तृत जांच

यूपी एटीएस अब शाहीन और परवेज अंसारी के नेटवर्क को और गहराई से खंगाल रही है. जांच का लक्ष्य यह पता लगाना है कि फरीदाबाद मॉड्यूल और जैश-ए-मोहम्मद के बीच किस प्रकार का संबंध था और किन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता रही.

