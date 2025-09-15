डिवाइडर से टकराने के बाद BMW की चपेट में आई थी नवजोत की बाइक, CCTV से हुआ खुलासा

दिल्ली में हुए चर्चित बीएमडब्ल्यू हादसे में पुलिस ने आरोपी महिला ड्राइवर गगनप्रीत मक्कड़ (38) को गिरफ्तार कर लिया है. इस दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि हादसे के बाद कुछ समय तक नवजोत जिंदा थे.

CCTV फुटेज से पता चला कि गगनप्रीत की बीएमडब्ल्यू कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई. जैसे ही कार पलटी, पास से गुजर रहे नवजोत की बाइक उसकी चपेट में आ गई. नवजोत पास से गुजर रही बस से टकरा गए. गगनप्रीत के साथ कार में उसकी 6 साल की बेटी आगे की सीट पर, पति, 4 साल का बेटा और मेड पीछे बैठे थे.

डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी थी BMW

गगनप्रीत ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी घायल बेटी को छोड़कर नवजोत और उनकी पत्नी को बचाने के लिए उन्हें अपनी वैन में डालकर अस्पताल पहुंचाया. उसने मुखर्जी नगर अस्पताल का चयन इसलिए किया क्योंकि कोविड के समय उसकी बेटी का इलाज वहीं हुआ था.

पुलिस हिरासत में गगनप्रीत, कई धारओं में केस दर्ज

पीड़िता संदीप कौर ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उन्होंने बार-बार गुहार लगाई कि उन्हें पास के अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन आरोपी उन्हें 19 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर गई. पुलिस ने यह बयान एफआईआर में दर्ज कर लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125बी, 105 और 238 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है. आरोपी गगनप्रीत फिलहाल पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है.

