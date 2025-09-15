scorecardresearch
 

Feedback

BMW कांड: 'चल रही थीं पति की सांसें, मैं चिल्लाती रही...' डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत की पत्नी बोलीं - नहीं मिला शुरुआती इलाज

दिल्ली के धौला कुआं में हुए बीएमडब्ल्यू हादसे की एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. एफआईआर के अनुसार हादसे के बाद भी नवजोत सिंह जीवित थे और उनकी पत्नी संदीप कौर बार-बार आरोपी महिला से पास के अस्पताल ले जाने की गुहार लगाती रहीं. आरोप है कि उन्हें जानबूझकर 19 किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल ले जाया गया, जहां नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया गया.

Advertisement
X
नवजोत सिंह की मौत मामले में FIR से कई खुलासे (Photo: Screengrab)
नवजोत सिंह की मौत मामले में FIR से कई खुलासे (Photo: Screengrab)

दिल्ली के धौला कुआं में हुए भीषण बीएमडब्ल्यू हादसे को लेकर दायर एफआईआर में कई अहम खुलासे हुए हैं. इस हादसे में वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हैं. 

डिप्टी सेक्रेटरी मौत मामले में FIR से कई खुलासे

एफआईआर में दर्ज बयान ने इस हादसे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एफआईआर के मुताबिक हादसे के वक्त नवजोत सिंह की सांसें चल रही थीं और उनकी पत्नी संदीप कौर बार-बार आरोपी दंपति से आग्रह करती रहीं कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए. 

सम्बंधित ख़बरें

BMW हादसे में जान गंवाने वाले नवजोत की मां क्या बोलीं? 
mother of navjot kaur
'नवजोत कभी बाइक से नहीं जाता, लेकिन उस दिन...' BMW हादसे पर बोलीं डिप्टी सेक्रेटरी की मां 
वित्त मँत्रालय में डि1प्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा (Photo: ITG)
BMW हादसा: 13 दिन पहले मनाई मैरिज एनिवर्सरी, दो दिन बाद था एकलौते बेटे का बर्थडे 
माल ढोने वाले वैन से नवजोत सिंह को ले गए थे अस्पताल (Photo: Screengrab)
BMW के नीचे पड़ी थी बाइक, खून से लथपथ थे डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत, एक्सीडेंट का खौफनाक वीडियो 
delhi police gangster
दिल्ली-NCR में गैंगस्टर्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुलेटप्रूफ गाड़ी, लग्जरी कारें और कैश बरामद 

संदीप कौर के बयान के मुताबिक उन्होंने आरोपी महिला से कहा, प्लीज हमें पास के अस्पताल ले जाइए, लेकिन उसकी गुहार को नजरअंदाज किया गया. संदीप कौर का आरोप है कि बीएमडब्ल्यू चालक महिला और उसके पति ने उन्हें पास के अस्पताल की बजाय जानबूझकर 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से अस्पताल में पहुंचाया. 

शुरुआती इलाज से बच सकती थी जान: संदीप कौर

इस दौरान उन्हें एक मालवाहक वैन में ले जाया गया जिसमें लहूलुहान नवजोत को बिना किसी शुरुआती इलाज के रखा गया था. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया. एफआईआर में यह भी दर्ज है कि घटना से पहले बीएमडब्ल्यू कार को महिला चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रही थी.

Advertisement

तेज रफ्तार में बीएमडब्ल्यू चला रही थी आरोपी महिला

रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी का संतुलन बिगड़ने पर उसने सीधे नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इस टक्कर के बाद बाइक पहले डिवाइडर और फिर बस से जा भिड़ी, जिससे नवजोत और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस एफआईआर के सामने आने के बाद न केवल हादसे की गंभीरता बल्कि बाद की घटनाओं को लेकर भी पुलिस ने जांच तेज कर दी है. दिल्ली पुलिस ने बीएमडब्ल्यू कार को जब्त कर लिया है और आरोपी महिला और उसके पति से पूछताछ की तैयारी कर रही है. हादसे के सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटाए जा रहे हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement