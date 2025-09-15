'पापा ने फोन नहीं उठाया, शायद बाइक चलाते होंगे...' BMW हादसे में मारे गए अधिकारी के बेटे ने बताया क्या हुआ उस दिन

बीते रविवार को दिल्ली के व्यस्त धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर हुए एक सड़क हादसे ने एक परिवार को तबाह कर दिया. इस हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. वे अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरि नगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे. इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे धौला कुआं मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास राजा गार्डन की ओर जाते समय उनकी बाइक को तेज रफ्तार BMW कार ने टक्कर मार दी.

डिवाइडर से टकराकर बस में भिड़ी नवजोत की बाइक

ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक डिवाइडर से टकरा गई और फिर बाईं ओर चल रही एक बस से जा भिड़ी. नवजोत और उनकी पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन फानन में उन्हें जीटीबी नगर के न्यूलाइफ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने नवजोत को मृत घोषित कर दिया. वहीं पत्नी की हालत बहुत गंभीर है और उनका इलाज जारी है. हादसे में आरोपी महिला बीएमडब्लू चालक और उसके पति भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नवजोत सिंह के घर और पड़ोस में मातम पसरा है.

'पापा ने फोन ही नहीं उठाया'



उनके बेटे ने बताया कि जब में अपने दोस्त के पास से घर पहुंचा तो मां पापा बंग्ला साहिब गए हुए थे. मैंने बताने को लिए फोन किया कि घर पहुंच गया हूं लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. मैंने समझा कि शायद बाइक ड्राइव कर रहे होंगे लेकिन कुछ ही समय में पता चल गया कि उनका एक्सिडेंट हुआ है. एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि कार में बैठा कपल मेरे माता पिता को इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूर वो भी एक छोटे नर्सिंग होम में क्यों ले गया. आसपास इतने होस्पिटल हैं तो शायद अगर वहां ले जाते तो वे बच जाते.

कार चालक महिला भी अस्पताल में भर्ती

BMW कार चला रही थी महिला का नाम गगनदीप है. गगनदीप खुद भी नॉर्थ दिल्ली के अस्पताल में एडमिट है दिल्ली पुलिस ने इस मामले में BNS- 281, BNS 105, BNS 125B, BNS- 238A के तहत FIR दर्ज की है औकर कार को जब्त कर ली है. पुलिस के अनुसार, मृतक नवजोत सिंह हरिनगर में अपने परिवार के साथ रहते थे. वहीं, आरोपी दंपति गुरुग्राम के रहने वाले हैं और पति बिजनेस करता है.

