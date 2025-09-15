BMW कांड: हिरासत में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़, हादसे में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत

दिल्ली के धौला कुआं में हुए दर्दनाक BMW हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को हिरासत में ले लिया है. इस हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (नॉर्थ ब्लॉक) में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी तैनात नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हैं. यह हादसा मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास उस समय हुआ था जब नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे.

आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ एफआईआर

नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर की तरफ से आरोपी महिला और उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी महिला को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है जिसके बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में ले लिया गया है.

चश्मदीद ने बताया कैसे हुआ था हादसा

इस घटना के चश्मदीदों के मुताबिक BMW कार महिला चला रही थी और उसके साथ उसका पति गगनप्रीत मक्कड़ भी मौजूद था. आरोप है कि गाड़ी काफी तेज़ रफ़्तार पर थी और चालक ने नियंत्रण खोकर मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी. आरोपी पति-पत्नी पर सबूत मिटाने और तथ्यों को छुपाने के भी आरोप लगे हैं.

FIR में मृतक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

FIR में दर्ज बयान के अनुसार नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर ने आरोपी दंपति से बार-बार आग्रह किया कि उन्हें पास के अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन इसके बजाय उन्हें करीब 19 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित एक छोटे अस्पताल में ले जाया गया, जहां नवजोत को मृत घोषित कर दिया गया. संदीप कौर की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज जारी है.

हादसे के बाद BMW कार को पुलिस ने जब्त कर लिया था. क्राइम टीम और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए है. दिल्ली पुलिस अब CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी पति-पत्नी गुरुग्राम के निवासी हैं और हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे.



