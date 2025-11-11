scorecardresearch
 

Feedback

'Dad my strength' जिस टैटू से पिता को होता था गर्व, आज उसी से हुई अमर की शिनाख्त, आतंकियों ने उजाड़ा हंसता-खेलता परिवार

Delhi blast: दिल्ली लाल किले के पास जब धमाका हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी के इतने चेहरे एक पल में खामोश हो जाएंगे. उन्हीं चेहरों में से एक अमर कटारिया का भी चेहरा था. दवाओं का कारोबारी, पिता का गर्व, तीन साल के बेटे का हीरो और दोस्तों की महफिल की जान अमर अपने पीछे ऐसी खामोशी छोड़ गया है, जो जिंदगी भर बोलती रहेगी.

Advertisement
X
दिल्ली धमाके में 34 साल के अमर कटारिया की दर्दनाक मौत.(Photo:ITG)
दिल्ली धमाके में 34 साल के अमर कटारिया की दर्दनाक मौत.(Photo:ITG)

घूमने और बाइकिंग के शौकीन 34 साल के अमर कटारिया भी सोमवार शाम हुए धमाके का शिकार हो गए. चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में दवाओं के कारोबारी अमर का चार साल पहले विवाह हुआ और तीन साल पहले बेटा है, जिसे पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी में क्या धमाका हो गया?  दोस्तों के बीच महफिल की जान, हंसमुख और जिंदादिल! दोस्त याद करके फफक पड़ते हैं. 

पिता जगदीश कटारिया ने भरी आंख, दिल और गले से बताया कि अस्पताल से तड़के फोन आया कि बाजुओं पर बने टैटू 'मॉम माय फर्स्ट लव' और 'डैड माय स्ट्रेंथ' और 'कृति' लिखा है. वो आपका क्या लगता है?

फोन के उस पार पिता की सांसें थम गईं. गले से आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंसुओं में डूबी एक हामी भर पाई- हां, वही मेरा अमर है…''

सम्बंधित ख़बरें

अमर कटारिया. (File Photo: ashutosh Kumar/ITG)
घर के इकलौते वारिस अमर की भी मौत...दवा दुकान से आ रहे थे घर, तभी हो गया ब्लास्ट  
डॉ. साजिद अहमद और उमर (photo ITG)
डॉक्टर साजिद का दो दिन पहले ही हुआ था निकाह, उमर की हो चुकी सगाई 
दिल्ली ब्लास्ट मामले में छठे शख्श को हिरासत में लिया गया
आतंकी उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद हिरासत में, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन जारी 
Air pollution in Delhi NCR
दिल्ली में किन गाड़ियों पर बैन? अभी GRAP-3 है लागू, ग्रैप-4 लगा तो क्या होगा? 
सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था तुरंत लागू करें और इसकी जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाएं. (Photo: AI Generted Image)
दिल्ली में क्लास 5 तक हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, बढ़ते प्रदूषण के कारण लिया गया फैसला 

बस, फिर घर में कोहराम मच गया. मां ने सिर पीट लिया, बहन बेहोश सी हो गई,  और बहू ने बेटे को सीने से चिपका लिया.  

दरअसल, अमर को भी सोमवार रात पिता जगदीश कटारिया, मां, पत्नी और बेटे के साथ डिनर पर जाना था. पिता से बात हो गई कि रास्ते में उसे पिक कर लिया जाए. फिर सब साथ चलेंगे. लेकिन अमर पहले ही ऐसी यात्रा पर निकल गया, जहां से कोई लौट कर नहीं आता. घर वाले सुनी पथराई आंखों से इंतजार ही करते रह गए. 

Advertisement

सारी रात बेटे को देखने के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे. किसी ने घुसने तक नहीं दिया. आधी रात के बाद तक वीआईपी और आला पुलिस अधिकारी अस्पताल और मौका ए वारदात का दौरा करते रहे. तड़के चार बजे के बाद बेटे का शव देख पाए. पूरे बदन पर कोई ज़ख्म नहीं. बस गर्दन के पीछे गहरा जख्म था. जैसे किसी ने जिंदगी की डोर वहीं से काट दी हो. 

अब मां, बाप बहन और चार साल पहले दुल्हन बनकर घर में आई बहू के आगे अंधेरा है. तीन साल के मासूम को भी क्या पता कि सबकी जिंदगी ऐसी अंधेरी सुरंग में घुस गई है, जहां रोशनी दूर-दूर तक नहीं दिखती.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement