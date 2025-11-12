Delhi Blast Live News Updates: 11 दिनों तक अल-फलाह में खड़ी रही उमर की i20 कार, दिल्ली 'आतंकी हमले' की NIA कर रही जांच

7:36 AM (26 मिनट पहले)

Lucknow Raids: एटीएस मुख्यालय में कई घंटे चली डॉ. परवेज़ से पूछताछ

Posted by :- Nuruddin

लखनऊ में एटीएस ने फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े डॉ. परवेज अंसारी से कई घंटे तक पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने उनसे कॉल डिटेल्स दिखाकर कई सवाल किए. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉ. शाहीन से उनके संबंधों और कार के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी जानकारी मांगी.

जांच में सामने आया कि डॉ. परवेज़ की कार पर सहारनपुर का नंबर प्लेट मिला, जबकि वाहन का पंजीकरण लखनऊ में हुआ था. इस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिए. बताया जा रहा है कि परवेज़ ने कुछ समय के लिए सहारनपुर के चौक क्षेत्र में क्लीनिक भी चलाई थी.

देर शाम एटीएस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. उनके कई करीबी संपर्कों से पूछताछ के बाद टीम उनके ठिकाने तक पहुंची. सूत्रों के अनुसार, परवेज़ ने करीब छह साल पहले मड़ियांव में मकान खरीदा था/ उनकी शादी बिहार में हुई थी, हालांकि उनकी पत्नी अब उनसे अलग रहती हैं.