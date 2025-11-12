Delhi Blast Live News Updates: 11 दिनों तक अल-फलाह में खड़ी रही उमर की i20 कार, दिल्ली 'आतंकी हमले' की NIA कर रही जांच

Red Fort Blast Live News: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम 6:50 बजे Hyundai i20 में जोरदार धमाका हुआ. विस्फोट के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए. पुलिस ने इसे संभावित आतंकवादी हमला मानते हुए UAPA के तहत मामला दर्ज किया है.
फॉरेंसिक टीम ने 42 सबूत इकट्ठा किए हैं, जिनमें कार के टुकड़े और गैस सिलेंडर शामिल हैं, ताकि धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक का पता लगाया जा सके. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जांच को अपने हाथ में ले लिया है और पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. लोग सुरक्षित रहने के लिए अधिकारियों की सलाह मानें.
दिल्ली ब्लास्ट पर तमाम अपडेट्स यहां देखें
लखनऊ में एटीएस ने फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े डॉ. परवेज अंसारी से कई घंटे तक पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने उनसे कॉल डिटेल्स दिखाकर कई सवाल किए. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डॉ. शाहीन से उनके संबंधों और कार के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी जानकारी मांगी.
जांच में सामने आया कि डॉ. परवेज़ की कार पर सहारनपुर का नंबर प्लेट मिला, जबकि वाहन का पंजीकरण लखनऊ में हुआ था. इस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिए. बताया जा रहा है कि परवेज़ ने कुछ समय के लिए सहारनपुर के चौक क्षेत्र में क्लीनिक भी चलाई थी.
देर शाम एटीएस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. उनके कई करीबी संपर्कों से पूछताछ के बाद टीम उनके ठिकाने तक पहुंची. सूत्रों के अनुसार, परवेज़ ने करीब छह साल पहले मड़ियांव में मकान खरीदा था/ उनकी शादी बिहार में हुई थी, हालांकि उनकी पत्नी अब उनसे अलग रहती हैं.
डॉक्टर उमर की i20 कार करीब 11 दिनों तक हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी रही थी. सूत्रों के अनुसार, शक है कि यह कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक वहीं पार्क थी. जांच में पता चला है कि i20 कार 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और इसके तुरंत बाद इसका प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) बनवाया गया.
सीसीटीवी विजुअल्स में तीन लोगों को कार के साथ देखा गया है. 10 नवंबर की सुबह डॉक्टर उमर घबराए हुए हाल में कार को लेकर यूनिवर्सिटी से निकले थे, जिसके कुछ घंटे बाद दिल्ली में यह कार धमाके में इस्तेमाल हुई.
ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों को भारत-पाकिस्तान सीमा से कम से कम 10 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी है. साथ ही यूके ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा से परहेज करने की चेतावनी दी है. इसमें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर शहर और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं. केवल आवश्यक या अत्यावश्यक यात्रा की अनुमति दी गई है. ब्रिटेन ने नागरिकों को इस क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और यात्रा से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है.
जांच में पता चला है कि आतंकी उमर मोहम्मद धमाके से पहले दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में i20 कार चलाता रहा. कनॉट प्लेस इलाके में दोपहर 2:30 बजे कार की मूवमेंट ट्रैक की गई. इसके अलावा कार मयूर विहार इलाके में भी ट्रैक हुई. एजेंसियों का अनुमान है कि धमाके की तीव्रता और क्राइम सीन के आधार पर हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक का इस्तेमाल होने की संभावना है. जांच में यह भी सामने आया कि इस मॉड्यूल का हैंडलर विदेश में बैठा हुआ था और उसने योजना को नियंत्रित किया.