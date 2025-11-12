scorecardresearch
 

Delhi Balst: 'हमें लगा ट्रांसफार्मर फटा', दिल्ली ब्लास्ट से 100 मीटर दूर चलती रही इंगेजमेंट सेरेमनी, उस रात की कहानी

Delhi Bomb Blast: दिल्ली के चांदनी चौक में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए धमाके के दौरान जैन स्पोर्ट्स क्लब में सगाई समारोह जारी रहा. स्थानीय लोगों ने धमाका पहले ट्रांसफॉर्मर फटने के रूप में समझा. घटना में 12 लोगों की मौत और कई घायल हुए. मौके पर मौजूद लोग और व्यापारी भी शुरू में समझ नहीं पाए कि यह बम धमाका था.

स्थानीय लोग धमाके को समझ नहीं पाए. Photo PTI
स्थानीय लोग धमाके को समझ नहीं पाए. Photo PTI

दिल्ली के चांदनी चौक स्थित जैन स्पोर्ट्स क्लब में सोमवार शाम एक युवा जोड़े की सगाई समारोह चल रही थी. डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे और जोड़ा अंगूठियां बदल रहा था. इसी बीच, लाल किले के पास कुछ सौ मीटर की दूरी पर जोरदार धमाका हुआ.

लोगों ने धमाके को नहीं समझा
स्थानीय लोगों और क्लब के सुरक्षा गार्ड के अनुसार, शुरू में सभी ने इस धमाके को ट्रांसफॉर्मर या गैस सिलेंडर फटने की आवाज समझा. सुरक्षा गार्ड ने बताया कि वह शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर थे और किसी ने बाहर जाकर स्थिति का पता लगाने की कोशिश नहीं की.

व्यापारी और पड़ोसी भी रहे भ्रम में
पास के व्यापारी सुरेश और रविंद्र ने बताया कि धमाके के बाद भी समारोह कुछ समय तक चलता रहा. कई दुकानों में रखे घड़ियां और अन्य सामान आवाज और झटके से गिर गए. स्थानीय लोगों को पहली बार तब पता चला कि यह धमाका था, जब एक युवा ने भागकर बताया कि कार के विस्फोट के कारण यह बम धमाका हो सकता है.

फिर बाद में हड़कंप और भगदड़
सड़क पर रिक्शा चालक सुनील ने बताया कि धमाके के बाद लोग डर के मारे उनके रिक्शों में चढ़ने लगे. लोग तेजी से मेट्रो स्टेशन की ओर भागे. उन्होंने कहा कि यह स्थिति कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह अराजक लग रही थी.

इस हाई-इंटेंसिटी धमाके में धीमी गति से चल रही कार में विस्फोट हुआ. कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कई लोग घायल हुए. गंभीर रूप से घायल कई लोग बाद में दम तोड़ गए, जिससे मृतकों की संख्या 10 हो गई.
धमाके से प्रभावित लोग और व्यापारी घटना की भयावहता बताते हुए कहते हैं कि शुरुआत में कोई नहीं समझ पाया कि यह बम था. अचानक आई इस विस्फोटक घटना ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी.

