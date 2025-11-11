scorecardresearch
 

ऐसे जुड़ रहीं दिल्ली ब्लास्ट की कड़ियां... कश्मीर में सुराग, फरीदाबाद में छापा, लखनऊ में गिरफ्तारी, दिल्ली में धमाका

दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कश्मीर, फरीदाबाद, लखनऊ और दिल्ली का आतंकी नेटवर्क सामने आया है. फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और टाइमर की बरामदगी के साथ गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन शाहिद के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ाव के सबूत मिलते बताए जा रहे हैं. डॉक्टर आदिल पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि डॉ. उमर इसका मुखिया बताया जा रहा है.

दिल्ली धमाकों के बाद जांच एजेंसियां सभी कनेक्शन तलाशने में जुट चुकी हैं (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)
दिल्ली धमाकों के बाद जांच एजेंसियां सभी कनेक्शन तलाशने में जुट चुकी हैं (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP)

दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण बम ब्लास्ट की कड़ियां जुड़ना शुरू हो गई हैं. शुरुआती जांच में जो बातें सामने आईं, उससे सुरक्षा एजेंसियों और चौकन्नी हो गई हैं. अब जांच की दिशा दिल्ली से निकलकर कश्मीर, फरीदाबाद और लखनऊ कनेक्शन तक जा पहुंची है.

दरअसल, फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर के बीच फैले एक नेटवर्क की परतें तब खुलनी शुरू हुईं जब दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियों के हाथ ऐसे सुराग लगे. इन्हीं सुरागों ने जांच टीमों को तीसरे डॉक्टर, डॉ. उमर, की तलाश शुरू हो गई. लेकिन इससे पहले कि एजेंसियां उसे पकड़ पातीं, दिल्ली में धमाका हो गया.

मुजम्मिल की गिरफ्तारी से खुला जाल

सबसे पहले गिरफ्तारी हुई डॉ. मुजम्मिल शकील की. जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में उसे दबोचा. पुलवामा निवासी मुजम्मिल, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर था. वह पिछले साढ़े तीन साल से वहीं काम कर रहा था और यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहता था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उसने कई अहम राज खोले. उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने धौज इलाके में एक किराए का कमरा छापा. वहां से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर और 20 बैटरियां बरामद हुईं. यह सामान पिछले पंद्रह दिनों में ही मुजम्मिल तक पहुंचा था. अमोनियम नाइट्रेट को छिपाने के लिए उसने आठ बड़े और चार छोटे सूटकेस तैयार किए थे. शुरुआती अनुमान के अनुसार, यह सामग्री किसी बड़े विस्फोट में इस्तेमाल की जानी थी. यानी, डॉक्टर के भेष में बैठा एक शख्स आतंकी हमले की योजना पर काम कर रहा था.

जैश-ए-मोहम्मद से कनेक्शन 

सुरक्षा एजेंसियों ने जब मुजम्मिल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक ट्रांजेक्शन की जांच की, तो उसके जैश-ए-मोहम्मद से संबंधों के प्रमाण मिले. पुलिस को उसके फोन, लैपटॉप और ईमेल से कई एन्क्रिप्टेड मैसेज और विदेशी नंबरों से हुई चैटिंग के डेटा मिले हैं. जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मुजम्मिल एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था, जो पिछले कुछ महीनों से उत्तर भारत में सक्रिय था और असलहा जमा करने के साथ-साथ एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी में जुटा था. इसी कारण जम्मू-कश्मीर पुलिस ने घाटी में कई ठिकानों पर छापेमारी की और कुछ और संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

आतंकियों का नया नेटवर्क

जांच के सिलसिले में पुलिस ने डॉ. शाहीन शाहिद नाम की महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. शाहीन मूल रूप से लखनऊ के लालबाग की रहने वाली बताई जा रही हैं. यह वही महिला हैं, जिनकी कार से राइफल, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए. सूत्रों के मुताबिक, यह स्विफ्ट कार उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त की गई, जहां मुजम्मिल भी काम करता था. तलाशी में कार से Krinkob असॉल्ट राइफल, तीन मैगजीन, 83 राउंड कारतूस, एक पिस्टल और दो खाली खोखे मिले. पुलिस का कहना है कि महिला डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल अक्सर साथ दिखाई देते थे. दोनों के बीच लगातार संपर्क था और कई बार शाहीन की कार का इस्तेमाल मुजम्मिल करता था.

महिला डॉक्टर से पूछताछ ने बढ़ाई हलचल

शाहीन से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को कुछ और नाम और मोबाइल नंबर मिले हैं. कॉल डिटेल रिकॉर्ड से यह साफ हुआ कि मुजम्मिल और शाहीन का संपर्क दिल्ली, लखनऊ और श्रीनगर के कई नंबरों से था. पुलिस को शक है कि शाहीन न सिर्फ मुजम्मिल की करीबी थी, बल्कि उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया. यानी, कार, ठिकाना और जरूरी सामग्री की व्यवस्था में उसकी भूमिका रही. अभी तक शाहीन की ओर से किसी आतंकी संगठन से जुड़ाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां इसे संभावित स्लीपर सेल के रूप में देख रही हैं.

डॉक्टर आदिल और आतंकी लिंक

इस केस में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ था डॉ. आदिल अहमद राथर, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में है. आदिल की निशानदेही पर घाटी में पुलिस को AK-47 राइफल, भारी मात्रा में गोला-बारूद और आरडीएक्स मिला था. डॉ. आदिल के लॉकर से बरामद हथियार और अब फरीदाबाद से बरामद गोला-बारूद के बीच तकनीकी समानता मिली है. इससे जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि आदिल, मुजम्मिल और उमर  तीनों एक ही आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे.

डॉ. उमर की तलाश और धमाके की गूंज

दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब एजेंसियों की नजर थी डॉ. उमर पर. बताया जाता है कि वह इस नेटवर्क का ऑपरेशनल हैंडलर था और गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले फरीदाबाद से गायब हो गया. सूत्रों के अनुसार, पुलिस उसकी तलाश में जब कुछ ठिकानों पर पहुंची, उससे पहले  दिल्ली के लालकिले के पास धमाका हो गया. विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि पास की इमारतों की खिड़कियां चटक गईं. 

एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन

अब इस केस में जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा एटीएस, फरीदाबाद पुलिस, यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर और हॉस्टल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया. कई कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और दस्तावेज जब्त किए गए हैं. सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह मॉड्यूल विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था और दिल्ली में ब्लास्ट उसी योजना का हिस्सा था, जिससे राजधानी में भय और अस्थिरता फैलाई जा सके.

धमाके से पहले की तस्वीर 

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर जारी की है, जिसमें i20 कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती दिखाई दे रही है. लाल किले के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से (डिक्की) में जोरदार विस्फोट हुआ. धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और उनमें आग लग गई. लाल किला मेट्रो स्टेशन के कांच भी टूट गए. यह कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड थी. इसका नंबर HR 26 7624 था, जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच में पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है. सलमान ने i20 कार को जम्मू-कश्मीर के तारिक नामक व्यक्ति को बेचा था.

