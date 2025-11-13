scorecardresearch
 

दिल्ली दहलाने की साजिश में शामिल थीं कितनी कार, कितने आतंकी अब भी जिंदा? 8 वीडियो ने खोले उमर के राज

आतंकी धमाके के पीछे अब तक पांच कारों का पता चल चुका है. ऐसे में सवाल है कि क्या इसमें और कार, और आतंकी भी शामिल हैं? अब तक आठ वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें डॉक्टर उमर दिल्ली ब्लास्ट के दिन दिखाई दिया है.

जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉ उमर, शाहीन और मुजम्मिल ने आतंकी साजिश को अंजाम दिया (File Photo- ITG)
जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉ उमर, शाहीन और मुजम्मिल ने आतंकी साजिश को अंजाम दिया (File Photo- ITG)

दिल्ली में धमाके को तीन दिन बीत चुके हैं. साफ हो चुका है कि विस्फोटक भरी कार लेकर डॉक्टर उमर ही धमाका करने आया था. शव की पहचान उमर की मां के डीएनए सैंपल से मिलान के बाद हो चुकी है. लेकिन तीन दिन बाद अब नई गुत्थी आने लगी है. कारण, आतंकी धमाके के पीछे अब तक पांच कारों का पता चल चुका है. ऐसे में सवाल है कि क्या इसमें और कार, और आतंकी भी शामिल हैं?

इस बीच अब तक आठ वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें पहला वीडियो ऐसा भी पता चला है, जिसमें डॉक्टर उमर पहली बार बिना मास्क के दिखा है. इसके अलावा जांच एजेंसियों को उस मीटिंग हॉल का भी पता चल चुका है, जहां दावा है कि उमर, मुजम्मिल मिलकर धमाके की साजिश रचते थे.

दरअसल, जांच एजेंसियों को ये लगता है कि डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन की तिकड़ी ने मिलकर ना सिर्फ ये तय किया था कि धमाके में किसका क्या रोल रहेगा, बल्कि किसकी कार से क्या किया जाएगा, ये भी तय हुआ था. जैसे सफेद रंग की हुंडई i20 कार जो उमर अहमद चला रहा था. इसी कार से धमाका किया गया.

दूसरी कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट्स. ये कल बुधवार को लावारिस हालत में फरीदाबाद में मिली है. ये उमर की ही थी. दावा है कि इस कार का इस्तेमाल विस्फोटक को किराए के कमरे तक लाने में किया जाता रहा. तीसरी कार है लाल रंग की स्विफ्ट डिजायर, जिसका लिंक डॉक्टर शाहीन से है. ये कार शाहीन ने पुलवामा के मुजम्मिल को इस्तेमाल के लिए दी थी. इसी कार से पुलिस को पहले असॉल्ट राइफल मिली थी.

delhi blast

लखनऊ से भी पकड़ी गई एक कार

चौथी कार सफेद ऑल्टो है, जो लखनऊ में पकड़ी गई है. इस कार का रिश्ता शाहीन के भाई परवेज अंसारी से है. क्या इसका इस्तेमाल आगे होना था, अगर हां तो इसकी जांच जारी है.

पांचवी कार का जिक्र आज आया है. ये सिल्वर रंग की मारुती सुजुकी ब्रेजा कार है, जो डॉक्टर शाहीन की है. सवाल उठा है कि क्या इस कार से भागने का प्लान था या फिर इससे भी धमाका ही कहीं किया जाना था? इसकी जांच फिलहाल अभी बम निरोधक दस्ता कर रहा है.

सीसीटीवी फुटेज से खुले उमर की साजिश के राज?

दिल्ली धमाके का मुख्य आरोपी आतंकी उमर की कार कहां कहां दौड़ी, इसको लेकर भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं. आतंकी उमर की कार के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. आज इस कड़ी में नया वीडियो सामने आया है, जो कि कनॉट प्लेस की आउटर सर्किल का है. 10 नवंबर को दोपहर दो बजकर पांच मिनट कनॉट प्लेस की आउट सर्किल से उमर की i20 कार गुजरी थी. ये कार संसद भवन से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर थी.

जिस जगह लाल किले के बाहर धमाका हुआ, वहां से करीब साढ़े चार किलोमीटर दूर ऊपर पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद पहुंचा. वहां का भी वीडियो सामने आया है. ब्लास्ट वाले दिन उमर जहां-जहां भी गया. उसके कई वीडियो सबूत अब तक आ चुके हैं. सबसे पहला वीडियो फरीदाबाद से बदरपुर टोल से दिल्ली में एंट्री का है. 10 नवंबर की सुबह 8 बजकर 13 मिनट का ये वीडियो है. जब उमर दिल्ली में दाखिल हुआ है.

फिर दोपहर 2 बजकर पांच मिनट में कनॉट प्लेस में दिखा. इसके बाद सुनहरी मस्जिद पार्किग में एंट्री का वीडियो शाम तीन बजकर 19 मिनट का है. फिर शाम छह बजकर 48 मिनट पर पार्किंग से निकलने का वीडियो और आखिर में ब्लास्ट का वीडियो वक्त सोमवार शाम छह बजकर 52 मिनट का वीडियो भी सामने आया है.

जम्मू-कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन जारी

कार की गुत्थी सुलझाई जा रही है तो फिर आतंक धमाके में मदद करने वाले हर हाथ तक जांच एजेंसियं पहुंचने में जुटी हैं. बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जहां लाल किला धमाका केस में 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. लगातार दबिश दी जा रही है, तलाशी ली जा रही है. 12 लोग को अब तक हिरासत में लिया गया है. इसमें कुछ डॉक्टर हैं. कुछ सरकारी कर्मचारी हैं. कुछ ऐसे हैं जिनका रिश्ता उमर और मुजम्मिल से है. कुछ का लिंक शाहीन से मिला है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा

उधर, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर की जांच के लिए अब ईडी की एंट्री हो चुकी है. आज गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ED डायरेक्टर बैठक में मौजूद थे. सूत्रों के मुताबिक इसी मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है, जिसमें तय हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आरोपी डॉक्टर और उससे जुड़े दूसरे लोगों की वित्तीय जांच अब ईडी के अलावा दूसरी आर्थिक जांच से जुडी एजेंसी करेंगी.

---- समाप्त ----
