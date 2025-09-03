scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों को क्यों नहीं मिली जमानत? जानिए कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ये सभी आरोपी 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं.

Advertisement
X
पांच साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं उमर खालिद सहित सभी आरोपी (Photo: PTI)
पांच साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं उमर खालिद सहित सभी आरोपी (Photo: PTI)

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित 'साजिश' मामले में 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इन आरोपियों में उमर खालिद और शर्जील इमाम भी शामिल हैं. इन सभी पर IPC, UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं. ये सभी आरोपी जनवरी-अगस्त 2020 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से पांच साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर 2019-20 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करके 'आतंकवादी गतिविधि' करने और दंगे भड़काने की 'बड़ी साजिश' का आरोप है. 

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि ये प्रदर्शन 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन' नहीं थे, बल्कि 'पूर्व-नियोजित और सुनियोजित दंगे' थे, जिन्हें राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर करने के इरादे से योजनाबद्ध किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

delhi hc on 2020 riots case sharjeel imam and umar khalid
Delhi HC: शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज 
Umar Khalid Bail
उमर खालिद को इस वजह से मिली अंतरिम जमानत 
दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट ने शरजील इमाम-उमर खालिद की भूमिका को बताया गंभीर और अहम (File Photo: PTI)
'प्रदर्शन की आड़ में हिंसा मंजूर नहीं...', शरजील, उमर की याचिका खारिज करते हुए HC ने क्या कहा 
High Court orders CBI probe into death of Muslim man forced to sing National Anthem
'दादी-नानी प्रोटेस्ट नहीं था शाहीन बाग, शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत पर कोर्ट में बोली दिल्ली पुलिस 
CBI arrests AAI officer Rahul Vijay
AAI अधिकारी राहुल विजय पर 232 करोड़ का गबन करने का आरोप, CBI ने किया गिरफ्तार 

जमानत खारिज किए जाने क्या वजहें?
 
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि "साजिश के हर सदस्य, विशेष रूप से वर्तमान अपीलकर्ताओं को, साजिश को आगे बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी." कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और अभी गवाहों की जांच होनी बाकी है, इसलिए गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

Advertisement

बेंच ने यह भी कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-UAPA खुद ही जमानत देने के लिए कोर्ट के विवेक को प्रतिबंधित करता है. धारा 43डी(5) के तहत, अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं, तो जमानत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों का विस्तार से विश्लेषण किया.

यह भी पढ़ें: उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, दिल्ली HC ने खारिज की जमानत याचिका

शर्जील इमाम और उमर खालिद पर आरोप

कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद द्वारा कथित रूप से दिए गए 'भड़काऊ भाषणों' पर जोर दिया. कोर्ट ने कहा कि साजिश में अपीलकर्ताओं-शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका प्रथम दृष्टया गंभीर है. बेंच ने अभियोजन पक्ष के इन आरोपों को स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझकर सामूहिक लामबंदी की.

अथर खान, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और मोहम्मद सलीम खान के खिलाफ भी सबूतों को व्हाट्सएप ग्रुपों में केवल उपस्थिति पर आधारित होने के तर्क को खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि ये सभी आरोपी कथित तौर पर हिंसा भड़काने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने की साजिश से जुड़ी बैठकों में शामिल थे.

शिफा-उर-रहमान और मीरान हैदर पर आरोप...

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शिफा-उर-रहमान और मीरान हैदर पर विरोध प्रदर्शनों के लिए फंड जुटाने का आरोप है. उन पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ (AAJMI) के कार्यालय और नेटवर्क का उपयोग करने का भी आरोप है. बेंच ने कहा कि इस लेवल पर फंड के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

Advertisement

अभियोजन पक्ष ने गुलफिशा फातिमा पर सीलमपुर-जाफराबाद में प्रोटेस्ट वाली जगहों को संभालने और मार्गदर्शन करने का आरोप लगाया है. बेंच ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सभी आरोपी अपराध के सभी पहलुओं में शामिल हों. व्हाट्सएप ग्रुपों के निर्माण जैसे तथ्यों को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता.

यह भी पढ़ें: Delhi Riots: कोर्ट से कपिल मिश्रा को राहत नहीं, दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में दर्ज होगी FIR

नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के मामले से तुलना

याचिकाकर्ताओं ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को मिली जमानत के आधार पर समानता की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इन अपीलकर्ताओं की भूमिका अन्य सह-आरोपियों की तुलना में प्रथम दृष्टया गंभीर है. कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन आतंकवाद नहीं है, वाले तर्क को अब एक मिसाल के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.

लंबी कैद और ट्रायल में देरी

आरोपियों ने लंबी कैद और धीमी गति से चल रहे ट्रायल को भी जमानत का आधार बनाया. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि लंबी कैद और ट्रायल में देरी के एकमात्र आधार पर जमानत देना सभी मामलों में एक सार्वभौमिक रूप से लागू नियम नहीं है. कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और ट्रायल एक प्राकृतिक गति से आगे बढ़ रहा है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि 58 गवाहों की जांच की जाएगी, और चार्जशीट 3,000 से ज्यादा पन्नों की है.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement