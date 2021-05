सीनियर जर्नलिस्ट सुनील जैन का कोरोना से निधन, पीएम मोदी ने जताया दुःख

देश भर में कोरोना संक्रमण का दौर जारी है. इसी बीच बिजनेस अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक सुनील जैन का शनिवार को कोरोना संक्रमण के बाद निधन हो गया. उनकी बहन संध्या जैन ने यह जानकारी दी. कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सुनील को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.



सुनील की बहन संध्या जैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने आज शाम अपने भाई सुनील जैन को कोरोना के चलते खो दिया. एम्स के डॉक्टरों, कर्मचारियों ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन दानव बहुत शक्तिशाली था. ईश्वर उनकी आगे की यात्रा का मार्गदर्शन करें; उन सभी के प्रति गहरा आभार, जो इन सबसे काले दिनों में हमारे साथ खड़े थे.

We also thank @ShekharGupta @rajkamaljha @anantgoenka for the tenancity with which they followed Sunil's progress in hospital and gave solace to the family. Thanks to all elders+friends who remembered us in their prayers+gave their blessings