'मेरे कमरे में आ जाओ, विदेश ले चलूंगा पैसा भी नहीं लगेगा...' सामने आई स्वामी चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट

दिल्ली के नामी मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट में कथित बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर छात्राओं से अश्लील चैट, देर रात बुलावे और फेल करने की धमकी के गंभीर आरोप लगे हैं. पार्थ सारथी के कई चैट पुलिस के हाथ लगे हैं. फिलहाल वह फरार है. पुलिस उसकी तलाश में कई राज्यों में रेड कर रही है, जबकि तीन वार्डनों की मिलीभगत भी सामने आई है.

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस कई राज्यों में छापे मार रही है (Photo: ITG)
व्हाट्सऐप पर अश्लील मैसेज, देर रात बुलावे और फेल करने की धमकी… दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से निकली यह कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं. छात्राओं से छेड़खानी करने वाला कथित संत स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी अब पुलिस के शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहा है,वह फरार हो चुका है. विदेश ले जाने के लालच से लेकर परीक्षा में नंबर काटने तक, बाबा का पूरा खेल पीड़िताओं की चैट्स और बयानों से उजागर हो चुका है.

अश्लील मैसेज और धमकियों का खेल

दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, स्वामी चैतन्यानंद छात्राओं को देर रात वॉट्सऐप मैसेज भेजता था. उसके मैसेज की भाषा इतनी अश्लील थी कि पढ़कर लड़कियों की रूह कांप जाती. उसके कुछ मैसेज इस प्रकार थे 'मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश घुमाने ले चलूंगा, तुम्हारा पैसा भी नहीं लगेगा. अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा. पीड़िताओं का कहना है कि अगर वे विरोध करतीं, तो उन्हें एग्जाम में नंबर काटने और करियर बर्बाद करने की धमकी दी जाती थी.

वार्डनों की मिलीभगत

इस कहानी में सिर्फ बाबा ही दोषी नहीं. इंस्टीट्यूट की तीन महिला वार्डन भी इस साजिश में शामिल पाई गईं. पुलिस जांच में सामने आया कि वार्डन लड़कियों को दबाव डालकर चुप रहने को कहतीं और उनके मोबाइल से चैट्स डिलीट करवातीं थी. छात्राओं ने बताया कि वार्डन हमें धमकाती थीं कि अगर शिकायत की तो हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा. हम मजबूरी में खामोश रहीं. दिल्ली पुलिस ने तीनों वार्डनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है.

शिकायत दर्ज, केस खुला

4 अगस्त 2025 को श्री शृंगेरी मठ की ओर से प्रशासक पी.ए. मुरली ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में साफ लिखा था कि चैतन्यानंद ने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किया और धोखाधड़ी भी की. यहीं से पुलिस की जांच शुरू हुई और बाबा के खिलाफ परत-दर-परत सच सामने आता गया.

सीसीटीवी फुटेज गायब

जांच के दौरान पुलिस ने जब इंस्टिट्यूट का सीसीटीवी फुटेज खंगालना चाहा तो कई दिन की रिकॉर्डिंग डिलीट मिली. शक है कि वार्डनों और बाबा ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की. DVR अब फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. छात्राओं के मोबाइल फोन भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, क्योंकि कई चैट्स डिलीट करवाई गई थीं. पुलिस का मानना है कि डिलीट डेटा रिकवर होने के बाद केस और मजबूत होगा.

विदेश कनेक्शन और फरारी

एफआईआर दर्ज होने के वक्त चैतन्यानंद लंदन में था. यही नहीं, उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में ट्रेस हुई थी. पुलिस को आशंका है कि वह विदेश भागने की फिराक में था. इसी वजह से पुलिस ने तुरंत LOC (Look Out Circular) जारी किया. जांच में यह भी सामने आया कि बाबा के पास एक वॉल्वो कार थी, जिस पर डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी थी. कार किसी और के नाम से रजिस्टर्ड थी, जिससे उसके विदेशी नेटवर्क पर और सवाल खड़े हो गए हैं. गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की. लेकिन सुनवाई से पहले ही उसने याचिका वापस ले ली. पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह उसकी चाल थी वह देखना चाहता था कि पुलिस कितनी तेजी से उसके पीछे लगी है.

मठ से भी धोखाधड़ी के आरोप

छात्राओं के यौन उत्पीड़न के अलावा बाबा पर अपने ही मठ से धोखाधड़ी का आरोप भी है. मठ प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को बताया कि बाबा ने जमीन और संपत्तियों से जुड़ी गड़बड़ियों में भी हाथ डाला है. इस एंगल पर भी जांच जारी है.

पुलिस की दबिश

दिल्ली पुलिस की टीमें हरियाणा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड तक में छापेमारी कर रही हैं. बाबा बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा है. पुलिस की कोशिश है कि वह जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए.

TOPICS:

