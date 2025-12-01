scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महबूबा मुफ्ती की बहन के किडनैपिंग केस में नया मोड़, 36 साल बाद एक और आरोपी अरेस्ट

सीबीआई ने 36 साल पुराने रुबैया सईद किडनैपिंग केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. वह श्रीनगर के इशबर निशात क्षेत्र का रहने वाला है. 1989 में जेकेएलएफ आतंकियों ने रुबैया का अपहरण किया था. पांच आतंकियों की रिहाई के बदले उन्हें छोड़ा गया था. यासीन मलिक इस मामले में मुख्य आरोपी है और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है.

Advertisement
X
रूबिया सईद किडनैपिंग केस में यासीन मलिक पहले ही जेल में बंद है (File Photo: ITG)
रूबिया सईद किडनैपिंग केस में यासीन मलिक पहले ही जेल में बंद है (File Photo: ITG)

सीबीआई ने 36 साल पुराने चर्चित रुबैया सईद किडनैपिंग केस में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है. यह गिरफ्तारी श्रीनगर के इशबर निशात इलाके से की गई है. आरोपी पर 8 दिसंबर 1989 को हुई इस अपहरण की घटना में शामिल होने का आरोप है. यह मामला उस समय पूरे देश में सुर्खियों में था, जब तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को जेकेएलएफ आतंकियों ने अगवा कर लिया था.

रुबैया को पांच दिन बाद रिहा किया गया था, जब केंद्र में वी पी सिंह की सरकार ने आतंकियों की मांग मानते हुए जेकेएलएफ के पांच सदस्यों को छोड़ दिया था. यह फैसला उस समय बेहद विवादित रहा था. रुबैया सईद अब तमिलनाडु में रहती हैं और इस केस में सीबीआई की गवाह भी हैं. सीबीआई ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी.

36 साल चर्चित किडनैपिंग केस

सम्बंधित ख़बरें

Family
‘गरम रोटी’ पर क्लेश और बच्ची के किडनैप की झूठी कंप्लेंट, पकड़ा गया पत्नी का अजीब प्लान 
IAS officer Bharti Dixit Domestic Violence
जासूसी कैमरा, घरेलू हिंसा और अपहरण... IAS कपल में विवाद, पति पर लगे गंभीर आरोप 
Mali terrorists
माली में आतंकवादियों ने किया पांच भारतीयों का अपहरण, सुरक्षित रिहाई के लिए जुटी सरकार 
Indian fishermen arrested by Pakistan
पाकिस्तानी मरीन एजेंसी ने भारतीय नौका के साथ किया 8 लोगों का अपहरण 
Will the kidnapping industry return? BJP launches a strong attack on RJD.
बिहार चुनाव: क्या अपहरण उद्योग वापस आएगा? BJP ने RJD पर बोला बड़ा हमला 

मामले में यासीन मलिक मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसे मई 2023 में एक विशेष एनआईए अदालत ने टेरर फंडिंग केस में सजा सुनाई थी और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है. सीबीआई के अनुसार हाल ही में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

एजेंसी अब उससे केस से जुड़े अन्य पहलुओं पर पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि इतने लंबे समय बाद भी इस केस की जांच जारी है और जिनके खिलाफ भी भूमिका पाई जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

केस के सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है

इस गिरफ्तारी के बाद मामले में फिर से हलचल बढ़ गई है और सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर इस पुराने किडनैपिंग केस के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement