'Blinkit डिलीवरी बॉय ने मुझे गलत तरीके से छुआ...', एजेंट की शर्मनाक हरकत CCTV में कैद, कंपनी ने क्या कहा?

दिल्ली में एक महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट पर अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. महिला ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद ब्लिंकिट ने आरोपी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया. महिला ने FIR दर्ज नहीं कराई, जबकि कंपनी ने माफी मांगते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया.

ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. (Photo: Screengrab)
दिल्ली की एक महिला ने ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट पर गंभीर आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि पार्सल देने के दौरान डिलीवरी बॉय ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की. महिला ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया.

महिला ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी
वीडियो शेयर करते हुए महिला ने लिखा, 'आज मेरे साथ ब्लिंकिट ऑर्डर करने पर यह हुआ. डिलीवरी बॉय ने मेरा पता दोबारा पूछा और फिर गलत तरीके से छुआ. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा मजाक है?' इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कंपनी को जवाब देना पड़ा.

वीडियो में दिखा पूरा घटनाक्रम
क्लिप में देखा जा सकता है कि ब्लिंकिट का डिलीवरी एजेंट पीले रंग की यूनिफॉर्म में पार्सल दे रहा है और पेमेंट ले रहा है. जैसे ही वह महिला को बाकी पैसे लौटाता है, वह दोबारा आगे बढ़कर छूने की कोशिश करता है. महिला तुरंत पार्सल को अपने सीने के सामने रख लेती है, ताकि वह खुद को बचा सके.

महिला ने कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप
महिला ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि शुरुआत में कंपनी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. उनका कहना था कि ब्लिंकिट पहले सिर्फ एजेंट को चेतावनी देने और उसे 'महिला ग्राहकों से दूरी बनाए रखने' की ट्रेनिंग देने की बात कर रहा था. लेकिन जब उन्होंने वीडियो सबूत दिया, तब जाकर कंपनी ने डिलीवरी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया.

महिला ने FIR दर्ज नहीं कराई
महिला ने बताया कि उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई क्योंकि उन्हें डर था कि मामला उनके परिवार तक पहुंचने पर उन्हें और मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा.

ब्लिंकिट की सफाई
विवाद बढ़ने के बाद ब्लिंकिट ने प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने कहा, 'हमें बेहद खेद है कि आपको यह अनुभव झेलना पड़ा. हमने इस मामले में जरूरी कार्रवाई की है और आरोपी का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया गया है.'

