'Blinkit डिलीवरी बॉय ने मुझे गलत तरीके से छुआ...', एजेंट की शर्मनाक हरकत CCTV में कैद, कंपनी ने क्या कहा?

दिल्ली की एक महिला ने ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट पर गंभीर आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि पार्सल देने के दौरान डिलीवरी बॉय ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की. महिला ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर शेयर किया.

महिला ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

वीडियो शेयर करते हुए महिला ने लिखा, 'आज मेरे साथ ब्लिंकिट ऑर्डर करने पर यह हुआ. डिलीवरी बॉय ने मेरा पता दोबारा पूछा और फिर गलत तरीके से छुआ. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा मजाक है?' इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और कंपनी को जवाब देना पड़ा.

वीडियो में दिखा पूरा घटनाक्रम

क्लिप में देखा जा सकता है कि ब्लिंकिट का डिलीवरी एजेंट पीले रंग की यूनिफॉर्म में पार्सल दे रहा है और पेमेंट ले रहा है. जैसे ही वह महिला को बाकी पैसे लौटाता है, वह दोबारा आगे बढ़कर छूने की कोशिश करता है. महिला तुरंत पार्सल को अपने सीने के सामने रख लेती है, ताकि वह खुद को बचा सके.

This is what happened with me today while ordering from Blinkit. The delivery guy asked for my address again and then touched me inappropriately. This is NOT acceptable. @letsblinkit please take strict action. #Harassment #Safety @letsblinkit ...is women safety is joke in India? pic.twitter.com/aAsjcT3mnO — S🪐 (@eternalxflames_) October 3, 2025



महिला ने कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप

महिला ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि शुरुआत में कंपनी ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. उनका कहना था कि ब्लिंकिट पहले सिर्फ एजेंट को चेतावनी देने और उसे 'महिला ग्राहकों से दूरी बनाए रखने' की ट्रेनिंग देने की बात कर रहा था. लेकिन जब उन्होंने वीडियो सबूत दिया, तब जाकर कंपनी ने डिलीवरी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया.

महिला ने FIR दर्ज नहीं कराई

महिला ने बताया कि उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई क्योंकि उन्हें डर था कि मामला उनके परिवार तक पहुंचने पर उन्हें और मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा.

ब्लिंकिट की सफाई

विवाद बढ़ने के बाद ब्लिंकिट ने प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने कहा, 'हमें बेहद खेद है कि आपको यह अनुभव झेलना पड़ा. हमने इस मामले में जरूरी कार्रवाई की है और आरोपी का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खत्म कर दिया गया है.'

