Air Pollution: हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब भी 'बहुत खराब'

Delhi Air Quality: प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा चलने से पॉल्यूशन लेवल में मामूली सुधार हुआ है. दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में सुधार होने से राजधानी के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 22 नवंबर से हवा की गति बढ़ी है. जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) घटकर 315 पहुंच गया है. हालांकि, प्रदूषण का स्तर अब भी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवा चलने से आज (मंगलवार) यानी 23 नवंबर को सुबह हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार आया और दृश्यता भी बेहतर हुई है. शहर में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 315 दर्ज किए जाने के साथ ही, वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में ही है. गुरुग्राम में AQI 318 और फरीदाबाद में 326 रिकॉर्ड किया गया.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 315 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India pic.twitter.com/BYDZYQwkOE