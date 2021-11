Pollution: दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', AQI पहुंचा 300 के पार

Delhi Air Quality Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है. दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है. दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने के खतरे के बीच दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अलर्ट जोन में पहुंच गया है.

दरअसल, अभी पटाखे भी नहीं जल रहे हैं और पराली का धुआं भी काफी कम है लेकिन फिर भी प्रदूषण की धुंध से दम घुंटना शुरू हो गया है. सफर के पूर्वानुमान के अनुसार, 4 से 6 नवंबर के बीच पराली का प्रदूषण 20 से 38 प्रतिशत तक रह सकता है.

Delhi's overall air quality dips to 'very poor' category ahead of Diwali

दिवाली से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के जंतर-मंतर इलाके में आज (बुधवार) यानी 03 अक्टूबर की सुबह एयर क्वालिटी बेहद खराब रही. वायु की गुणवत्ता 222.28 दर्ज की गई, जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है.

Delhi: Air quality at Jantar Mantar up till 5 am was 'Very Unhealthy'- 222.28

