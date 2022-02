दिल्ली: AIIMS के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया 23 मार्च हो रहे हैं रिटायर, अगले डायरेक्टर के रेस में ये शामिल

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया 23 मार्च को रिटायर हो रहे हैं. AIIMS नए डायरेक्टर के लिए 29 नवंबर को जारी हुए विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर थी. अब तक निदेशक के लिए AIIMS के करीब 12 डॉक्टरों ने आवेदन किया है.

अगले डायरेक्टर के रेस में ये नाम शामिल

- बलराम भार्गव, ICMR के डायरेक्टर

- जेश मलहोत्रा, head of orthopedics department and trauma center

- एमवीपी पद्मा श्रीवास्तव, Neuroscience Center Head MVP Padma Shrivastava

- निखिल टंडन, Head of the Department of Endocrinology

- सुनील चंबर, Head of surgery

- एके विश्नोई, Professor of Cardiothoracic and Vascular Surgery, CTVS

- सुधीर गुप्ता Forensic chief

AIIMS के नए डायरेक्टर के नाम पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करेगी. लेकिन सभी की नजरें 4 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग पर टिकी हुई है.

इस समिति के सदस्यों में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, जैव प्रौद्योगिकी विभाग सचिव राजेश एस. गोखले, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन शामिल हैं.

कोरोना काल से गुलेरिया को मिली अलग पहचान

AIIMS के निदेशक के तौर पर गुलेरिया का कोरोना को लेकर दिए सुझाव ना केवल लोगों ने माना बल्कि कई तरह से भ्रम को गुलेरिया ने अपना साफगाई से दूर भी किया. पेशे से पलमोलॉजिस्ट गुलेरिया ने प्रदूषण से फेफड़े पर पड़ने वाला दुष्प्राभावों के बारे में काफी गहन अध्ययन भी किया है. तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर गुलरिया के ऑक्सीजन की कमी वाले ट्वीट पर सियासी तीर भी चले थे.

