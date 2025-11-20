'कोई बच्चा मेरी तरह न झेले...', सुसाइड नोट लिखकर 16 साल के छात्र ने दे दी जान

दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मंगलवार सुबह अपने ड्रामा क्लब के लिए घर से उत्साहित होकर निकला 16 साल का एक स्कूल छात्र दोपहर होते-होते अपनी जिंदगी खत्म कर बैठा. छात्र ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा कि उसके अंग दान कर दिए जाएं और कोई भी बच्चा उसकी तरह की तकलीफ से न गुजरे.

पुलिस के मुताबिक,प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला 10वीं कक्षा का यह छात्र दोपहर 2:34 बजे राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पास के BLK अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

छात्र द्वारा छोड़े गए नोट में कुछ शिक्षकों के नाम भी लिखे हैं और उन पर लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया गया है. नोट में कहा गया कि स्कूल में होने वाली इस लगातार परेशानी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था. मृतक छात्र के पिता ने भी आरोप लगाया कि उनका बेटा पिछले कई महीनों से स्कूल में अपने साथ होने वाले बर्ताव से परेशान था. उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार बेटे की हालत को लेकर चिंता जताई, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ.



पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल और संबंधित शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है और साथ ही पुलिस छात्र के दोस्तों और परिवार से भी बात कर रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.



