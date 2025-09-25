scorecardresearch
 

IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ताहिर प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

ताहिर ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले पांच साल से जेल में हैं, जबकि अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. (File Photo: ITG)
2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

कोर्ट में ताहिर हुसैन ने क्या दलील दी?
 
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि ताहिर हुसैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और अगर उन्हें जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा रहेगा. वहीं, ताहिर हुसैन की ओर से दलील दी गई कि वह पिछले पांच साल से जेल में हैं और इस केस में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इसके बावजूद कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर नहीं की.

दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी अंकित शर्मा की हत्या
 
बता दें कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे. इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी. उनका शव खजूरी खास नाले से बरामद हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटों के निशान पाए गए थे.

अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने 26 फरवरी 2020 को दयालपुर थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनका शव बरामद हुआ था. इस मामले में ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

