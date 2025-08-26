छत्तीसगढ़: कुंकुरी में बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर को मां को मौत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के कुंकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बेटे ने अपनी मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. यह घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है. इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, मां और बेटे के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था. बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी बेटे जीत राम यादव ने गुस्से में आकर अपनी मां गुल्ला बाई पर कुल्हाड़ी से कई वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी ने शव को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की.

बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर मां को मार डाला

आसपास मौजूद लोग इस खौफनाक मंजर को देखकर सहम गए और किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं की. सूचना मिलते ही कुंकुरी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि विवाद की असली वजह पता चल सके. इह घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है. लोग हैरान हैं कि विवाद इस हद तक बढ़ सकता है कि एक बेटा अपनी ही मां की जान ले ले.

---- समाप्त ----