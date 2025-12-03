scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत्तीसगढ़ में कोयला खदान को लेकर जबरदस्त बवाल, ग्रामीणों और पुलिस में भिड़ंत… कई घंटे तक चला हंगामा

एक तरफ़ कोयले की कमाई, दूसरी तरफ़ विरोध की लपटें - सरगुजा के लखनपुर में आज सुबह हालात ऐसे बने कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच खुली टकराहट हो गई. इस झड़प में करीब 40 पुलिसवाले घायल हो गए.

Advertisement
X
ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई (Photo: ITG/ Sumit Singh)
ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई (Photo: ITG/ Sumit Singh)

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक बार फिर अमेरा कोल एक्सटेंशन खदान सुर्खियों में आ गई है. बुधवार की सुबह जैसे ही लखनपुर के परसोडी कला गांव के लोगों को खदान के विस्तार की खबर मिली, सैकड़ों ग्रामीण गुस्से में खदान गेट की ओर निकल पड़े. 

उनका कहना है कि कंपनी बिना उनकी सहमति के और बिना जमीन अधिग्रहण की निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए विस्तार कर रही है. लोगों को डर है कि इससे उनकी खेती, पानी के स्रोत और घरों पर सीधा असर पड़ेगा.

थोड़ी ही देर में माहौल बिगड़ गया. भीड़ ने लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी और गुलेल लेकर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. झड़प में करीब 40 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि कुछ ग्रामीणों को भी चोटें आईं. 

सम्बंधित ख़बरें

गोली लगने से मृत हेड कांस्टेबल पीके मिश्रा.(Photo:ITG)
RPF जवान ने साथी पर चलाई गोली, मौके पर मौत, ड्यूटी के दौरान विवाद बना वजह 
RPF जवान को साथी ने गोली से उड़ाया. (Photo: Representational )
रायगढ़ में RPF जवान की हत्या, बहस के बाद साथी ने सर्विस रिवॉल्वर से एक के बाद एक मारी 4 गोलियां 
Naxal
नारायणपुर में पूर्व नक्सली बने हरियाली के संरक्षक, वायान वाटिका में नए जीवन की शुरुआत 
पुलिस बोली ने कहा कि MMC जोन का सबसे सक्रिय दरेकसा दलम अब लगभग खत्म (Photo: PTI)
अबूझमाड़ में ITBP का रणनीतिक बेस, 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की बड़ी तैयारी 
पुलिस बोली ने कहा कि MMC जोन का सबसे सक्रिय दरेकसा दलम अब लगभग खत्म (Photo: PTI)
दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों का सरेंडर, 26 जवानों के शहादत के जिम्मेदार भीमा ने भी डाले हथियार 

हालात नियंत्रण से बाहर जाते देख पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया. ADM समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालने में जुट गए. खबर है कि अगर हालात फिर बिगड़े, तो भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: भगवान झूलेलाल कौन थे? सिंधी समाज क्यों करता है उनकी पूजा? और छत्तीसगढ़ में क्या है पूरा विवाद

Advertisement

ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि जब तक उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक खदान का विस्तार नहीं होने देंगे. उनका आरोप है कि खदान बढ़ने से आसपास की जमीनें धंस सकती हैं और प्रदूषण भी बढ़ेगा. दूसरी ओर, खदान प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

पुलिस का कहना है कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिया है कि ग्रामीणों की हर शिकायत ऊपर तक पहुंचाई जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement