रायगढ़: बहन ओर पत्नी के बीच मारपीट को सुलझाने गया पति, गुस्से में पत्नी ने काट डाला पति का प्राइवेट पार्ट

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की लैलूंगा विधानसभा में आने वाले ग्राम बनेकेला क्षेत्र में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां रहने वाले 33 वर्षीय राजमिस्त्री अनिल राठिया ने घर में अपनी पत्नी और बहन के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया तो गुस्से में उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ हैवानियत भरा व्यवहार कर दिया. पत्नी ने पति का गुप्तांग काट दिया.

जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी की उम्र लगभग 30 वर्ष है. शुक्रवार 3 अक्टूबर की दोपहर पत्नी उसकी बहन के साथ किसी बात पर झगड़ रही थी. गाली-गलौज और बढ़ते विवाद में पति ने जब पत्नी को दूर करते हुए शांत करने का प्रयास किया तो गुस्से में उसकी पत्नी ने अपने पति अनिल को पीटते हुए

अचानक घर में रखे धारदार वस्तु से गुप्तांग पर वार कर दिया और उसे काट डाला.

घटना के बाद युवक दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा. परिजन और पड़ोसियों को इसकी जानकारी लगते ही घायल अनिल को तत्काल पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

राजमिस्त्री का काम करता पीड़ित

युवक अनिल राठिया राजमिस्त्री का काम करता है और परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति में है. जानकारी के अनुसार घटना के समय घर में और भी सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने झगड़े का शोर सुनकर बीच-बचाव की कोशिश की थी.

Advertisement

पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना की जानकारी लैलूंगा थाने पुलिस को भी दे दी गई. शिकायत के बाद पुलिस पत्नी के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है. डीएसपी सुशांतो बनर्जी ने बताया कि बीते 3 अक्टूबर को दोपहर अनिल राठिया जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी के साथ बहन का विवाद हो रहा था. इस विवाद को जब अनिल राठिया ने रोकने का प्रयास किया तो उसकी पत्नी ने उसके साथ भी मारपीट करते हुए उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला. शिकायत पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

रोजाना होता था विवाद

लैलूंगा विधानसभा में आने वाले इस गांव के लोग घटना से खासे हैरान हैं और घर के पास रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि इस दंपत्ति के बीच आए दिन विवाद होते रहता था, लेकिन इस तरह के वीभत्स हमले की किसी ने कल्पना नहीं की थी.

---- समाप्त ----