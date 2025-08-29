scorecardresearch
 

Feedback

छत्तीसगढ़: बीजापुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या, नक्सलियों ने कत्ल को दिया अंजाम

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. पुलिस को आशंका है कि इस वारदात के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है, हालांकि घटनास्थल से कोई माओवादी पर्चा नहीं मिला. मृतक की पहचान 27 साल के सुरेश कोरसा के रूप में हुई है. इस साल अब तक बस्तर संभाग में नक्सली हिंसा में 32 लोगों की जान जा चुकी है.

Advertisement
X
पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया है
पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया है

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया. गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात मांकली गांव में 27 साल के युवक सुरेश कोरसा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद जंगल की ओर भाग निकले.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से किसी तरह का माओवादी पर्चा बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने इसे नक्सली कार्रवाई मानते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की आशंका गहराती दिख रही है.

नक्सलियों ने की युवक की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

jashpur mother murder
बेटे ने मां के टुकड़े करके गाया गाना, देखें वारदात 
Jashpur and Hyderabad murder stories
बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े, पति ने गर्भवती पत्नी को काट डाला... दिल दहला देंगी ये दो वारदात 
Shocking incidents: The body parts of a mother and a pregnant wife.
छत्तीसगढ़ में बेटे ने किए मां के टुकड़े, शव के पास बैठ गाया गाना 
HC ने एक माह के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया है.
3 साल की बच्ची की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, छत्तीसगढ़ सरकार को दिए ये आदेश 
छत्तीसगढ़ में बेटे ने की कुल्हाड़ी से मां की हत्या 

बीजापुर पुलिस स्टेशन प्रभारी ने बताया, 'हमें मौके से कोई नक्सली सामग्री नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे यह साफ झलकता है कि इसमें नक्सलियों की संलिप्तता हो सकती है. सभी संभावित एंगल से जांच जारी है और आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.'

छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सली हिंसा का गढ़ रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक बस्तर के सात जिलों—बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर में नक्सली घटनाओं में 32 लोगों की जान जा चुकी है. यह आंकड़ा एक बार फिर बताता है कि नक्सली गतिविधियां अब भी राज्य की शांति और विकास के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.

Advertisement

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सुरेश कोरसा मेहनतकश युवक था और किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों से उसका सीधा संबंध नहीं था. इसके बावजूद नक्सलियों ने उसे निशाना क्यों बनाया, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस का मानना है कि नक्सली कई बार गांव में दहशत फैलाने और अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसे हमले करते हैं. फिलहाल, पुलिस टीम पूरे इलाके में सघन सर्च अभियान चला रही है और नक्सलियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement