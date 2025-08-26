छत्तीसगढ़: पत्नी ने अंडा करी बनाने से मना किया तो पति ने लगा ली फांसी

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है. यहां एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी पत्नी ने अंडा करी बनाने से इनकार कर दिया. यह घटना सोमवार शाम धमतरी जिले के संकरा गांव, थाना सिहावा क्षेत्र में हुई.

इस वजह से अंडा करी बनाने से किया इनकार

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान तिकुराम सेन के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तिकुराम सोमवार शाम अंडे खरीदकर घर लाया और पत्नी से अंडा करी बनाने के लिए कहा. पत्नी ने साफ मना कर दिया. उसने कहा कि अगले दिन तीज पर्व के उपलक्ष्य में वह निर्जला व्रत रखेगी और उसकी परंपरा के तहत ‘करू भात’ खाया जाता है, जिसमें करेला आदि से बना भोजन शामिल होता है. इस परंपरा के चलते पत्नी ने अंडा करी बनाने से इनकार किया.

पेड़ से लटका मिला शव

पुलिस ने बताया कि पत्नी की बात से नाराज होकर तिकुराम घर से बाहर निकल गया. कुछ देर बाद उसका शव गांव के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सिहावा थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है कि आत्महत्या का कारण केवल अंडा करी को लेकर हुआ विवाद था या इसके पीछे अन्य कोई पारिवारिक तनाव भी था.

स्थानीय लोगों के अनुसार, तिकुराम दिहाड़ी मजदूरी करता था और परिवार में अक्सर छोटे-छोटे विवाद होते रहते थे. हालांकि, इतनी छोटी सी बात पर आत्महत्या कर लेना पूरे गांव के लिए हैरानी और दुख का विषय बन गया.

‘करू भात’ पर्व छत्तीसगढ़ में तीज से एक दिन पहले मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं करेला व अन्य कड़वे व्यंजन खाकर अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इसी धार्मिक कारण से पत्नी ने अंडा करी बनाने से इनकार किया था.

---- समाप्त ----