कांकेर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़, 8 लाख का इनामी माओवादी ढेर, रायफल और वॉकी-टॉकी बरामद

कांकेर जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के गेड़ाबेड़ा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 8 लाख रुपये का इनामी माओवादी मार गिराया गया. घटना स्थल से .303 रायफल, वॉकी-टॉकी और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई. कार्रवाई डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने की.

मुठभेड़ में 8 लाख रुपये का इनामी नक्सली मारा गया (Photo: Jitendra Singh/ITG)
कांकेर जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम गेड़ाबेड़ा जंगल पहाड़ी इलाके में मंगलवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया. उसकी पहचान पीएलजीए मिलिट्री कंपनी नंबर 05 के सदस्य मासा के रूप में हुई है. मासा पर 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई.के. एलिसेला ने बताया कि कांकेर-नारायणपुर सीमावर्ती जंगल में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने 7 सितंबर को सर्चिंग अभियान शुरू किया था. 9 सितंबर को गेड़ाबेड़ा जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्रवाई में माओवादी मार गिराया गया.

8 लाख रुपये का इनाम नक्सली मारा गया

मुठभेड़ के बाद घटना स्थल की तलाशी में पुलिस ने एक पुरुष नक्सली का शव, एक .303 रायफल, एक वॉकी-टॉकी सेट और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की. 

9 सितंबर को गेड़ाबेड़ा जंगल में हुई थी मुठभेड़

आईजी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम के बावजूद पुलिस और सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने माओवादियों से हिंसा का मार्ग छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसक गतिविधियां जारी रखने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. यह मुठभेड़ सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.
 

(रिपोर्ट- जितेंद्र सिंह)

---- समाप्त ----
