scorecardresearch
 

Feedback

20 साल पहले लगाया, बेटे की तरह की देखभाल... पेड़ कटा तो फूट-फूटकर रोई बुजुर्ग महिला- VIDEO

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक बुजुर्ग महिला एक कटे हुए पेड़ को पकड़ कर रो रही है. बताया जाता है कि महिला ने 20 साल पहले इस पेड़ को लगाया था. लेकिन एक व्यापारी ने इस पेड़ को चोरी से कटवा दिया.

Advertisement
X
पेड़ कटने के बाद रोती बुजुर्ग महिला. (Photo: Screengrab)
पेड़ कटने के बाद रोती बुजुर्ग महिला. (Photo: Screengrab)

छत्तीसगढ़ का एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को प्रकृति के प्रति प्यार और भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं. दरअसल, मामला एक पेड़ के काटने का है. एक बुजुर्ग महिला ने 20 साल पहले पीपल का एक पेड़ लगाया था. इस पीपल के पेड़ को वह अपने बेटे की तरह मानती थी और उसकी देखरेख करती थी. लेकिन जब उसे काट दिया गया तो वह भावुक हो गई और फूट-फूट कर रोने लगी.

पेड़ को कटा देख रोने लगी महिला

मामला छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के सर्रागोंदी गांव का है. यहां एक बुजुर्ग महिला कटे हुए पीपल के पेड़ को पकड़कर चिल्ला-चिल्ला कर रो रही है. बुजुर्ग महिला ने 20 साल पहले अपने हाथों से पीपल का पेड़ लगाया था. वह रोज इस पेड़ को पानी देती थी और उसकी पूजा करती थी. वहीं जब पीपल के इस पेड़ को काट दिया गया तो वे खुद को रोक न सकीं और जोर-जोर से रोने लगीं. जब गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो महिला को रोता देख वो भी भावुक हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

tree with gold deposit
ऐसा पेड़ जिसकी नुकीली पत्तियों में मिला सोना... इस काम आएगा  
Girlfriend murder with kitchen knife in Delhi
किसने किया नर्स का बेरहमी से कत्ल? कमरे के अंदर मिली खून से सनी मिली लाश 
Obsence Video
छत्तीसगढ़ IIIT: AI से 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाने वाले छात्र के खिलाफ FIR दर्ज 
36 छात्राओं की तस्वीरों को किया मॉर्फ (Photo: Representational)
IIIT रायपुर में AI से छात्राओं की तस्वीरों की अश्लील मॉर्फिंग, आरोपी छात्र फरार 
16 Maoist cadres surrender in Narayanpur, renouncing violence and extremism
नारायणपुर में 7 महिला समेत 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण, 48 लाख का इनाम था घोषित 

यह भी पढ़ें: मुगल भी नहीं काट पाए थे यह चमत्कारी पेड़, जानें क्यों खास है ये पिंडदान स्थल

ग्रामीणों ने कहा कि महिला पीपल के पेड़ की बहुत सेवा करती थी. पेड़ कटने से गुस्साए ग्रामीणों ने खैरागढ थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और थाने के सामने प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि एक जमीन व्यापारी इमरान मेमन के इशारे पर इस पेड़ को काटा गया है. ग्रामीणों का कहना है कि यह पेड़ ग्रामीणों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है.

Advertisement

ग्रामीणों ने बताया है कि यह पेड़ सरकारी जमीन पर था. ग्रामीण हर दिन इसकी पूजा-अर्चना करते थे. ग्रामीणों का आरोप है कि खैरागढ़ निवासी इमरान मेमन ने अपने एक साथी प्रकाश कोसरे के साथ मिलकर इस पेड़ को कटवाया. इस मामले को लेकर ग्रामीण प्रमोद पटेल ने थाना खैरागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया 

पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अपराध क्रमांक 464/2025 दर्ज किया और धारा 298, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की है. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी इमरान मेमन को हिरासत में लिया है. पूछताछ में इमरान ने कबूल किया कि उसने अपनी खरीदी हुई जमीन के सामने शासकीय भूमि पर स्थित पीपल के पेड़ को हटवाने का मन बनाया था ताकि उसका भूभाग समतल हो सके.

इस काम में उसकी मदद प्रकाश कोसरे ने की. कोसरे लकड़ी काटने की मशीन से पेड़ को काटा. पेड़ काटने के बाद दोनों आरोपी खैरागढ़ लौट आए और सबूत छिपाने के लिए मशीन को नदी में फेंक दिया. फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से मशीन की तलाश कर रही है. आरोपियों के पास से एक स्कूटी भी जब्त की गई है. फिलहाल अब ग्रामीणों वहां पर नया पीपल का पौधा लगा दिया है. 

Advertisement

(इनपुट- परमानंद रजक)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement