scorecardresearch
 

Feedback

'कॉलर पकड़ा, मुझे बहुत मारा, गाली दी...', छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने सर्किट-हाउस में की बदसलूकी

छत्तीसगढ़ के वन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर जगदलपुर सर्किट हाउस में रसोइये से मारपीट का आरोप लगा है. रसोइये ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जांच शुरू हो गई है. कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफे और माफी की मांग की, जबकि मंत्री ने आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश बताया. मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

Advertisement
X
कर्मचारी ने मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं- (Photo: Screengrab)
कर्मचारी ने मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं- (Photo: Screengrab)

शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा मुंबई स्थित आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में बासी दाल परोसे जाने पर कैंटीन कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में कैद होने के लगभग एक महीने बाद, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है. राज्य के वन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने जगदलपुर सर्किट हाउस में काम करने वाले एक रसोइये से मारपीट की. इस घटना के बाद राजनीति गरमा गई है और विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?
जानकारी के मुताबिक, 36 वर्षीय खितेंद्र पांडे नाम का रसोइया जगदलपुर सर्किट हाउस में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है. आरोप है कि मंत्री केदार कश्यप ने सुरक्षा कर्मियों के जरिए खितेंद्र को बुलवाया और गेस्ट रूम खोलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इसी दौरान मंत्री ने कथित तौर पर रसोइये से गाली-गलौज की, कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ धक्का-मुक्की की.

पुलिस में दर्ज हुई शिकायत
इस घटना के बाद खितेंद्र पांडे ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई. बस्तर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी.

सम्बंधित ख़बरें

युवती ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने में करीब 25 दिन लग गए. (Photo: Screengrab)
हरियाणवी सिंगर पर रेप का आरोप, युवती ने लखनऊ में CM आवास के बाहर की आत्मदाह की कोशिश 
Supreme Court of India
रायपुर में बच्चों की कथित अदला-बदली का मामला... SC ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर मांगा जवाब 
Priest Murder
पत्नी से अफेयर के चलते पुजारी की हत्या 
बिलासपुर में अफेयर के चलते की गई थी पुजारी की हत्या. (Photo: Screengrab)
बिलासपुर में पुजारी की हत्या, अफेयर के चलते महिला के पति ने उतारा था मौत के घाट... 5 गिरफ्तार 
सुकमा में नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या. (Photo: Representational )
छत्तीसगढ़: सुकमा में नक्सलियों की कायराना हरकत, 2 लोगों की निर्मम हत्या 

कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा
इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी नेताओं ने मंत्री कश्यप के व्यवहार की निंदा की और कहा कि यह आचरण जनप्रतिनिधि के लिए शर्मनाक है. कांग्रेस ने मंत्री को तत्काल कैबिनेट से हटाने, सार्वजनिक माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की है.

Advertisement

मंत्री ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
वहीं, वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि यह सब राजनीतिक साजिश है और झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी से मारपीट या अभद्र व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता.

राजनीति में गरमाहट
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब छत्तीसगढ़ में विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है. मंत्री पर लगे आरोप से राज्य की राजनीति में गरमी और बढ़ गई है. अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है कि आखिर इस मामले में सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement