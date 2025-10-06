ट्रक से टकराते ही बोलेरो के उड़े परखच्चे, खत्म हो गई कई परिवारों की खुशियां, पांच की मौत

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में रविवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. नेशनल हाइवे- 30 (रायपुर–जबलपुर मार्ग) पर अकालघरिया गांव के पास बोलेरो और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया.

बोलेरो के उड़ गए परखच्चे

पुलिस के मुताबिक, बोलेरो (नंबर CG-07-AM-2839) यात्रियों को लेकर जा रही थी. तभी सामने से आ रहा ट्रक, जो कथित तौर पर गलत दिशा से आ रहा था, जोरदार टक्कर मार गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए. हादसे में बोलेरो चालक, तीन महिला शिक्षिकाओं और एक अन्य यात्री की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. चिल्फी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. चार गंभीर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है.

ट्रक ड्राइवर की गलती से हुआ हादसा

हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाइवे से हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ. फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक गलत दिशा से आ रहा था, जिसकी वजह से यह भीषण हादसा हुआ.

स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.

