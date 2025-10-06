scorecardresearch
 

ट्रक से टकराते ही बोलेरो के उड़े परखच्चे, खत्म हो गई कई परिवारों की खुशियां, पांच की मौत

कबीरधाम में नेशनल हाइवे 30 पर हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. बोलेरो और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में बोलेरो चालक और तीन महिला शिक्षिकाएं भी शामिल हैं. पुलिस ने राहत-बचाव कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा (Photo: Screengrab)
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में रविवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. नेशनल हाइवे- 30 (रायपुर–जबलपुर मार्ग) पर अकालघरिया गांव के पास बोलेरो और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया.

बोलेरो के उड़ गए परखच्चे

पुलिस के मुताबिक, बोलेरो (नंबर CG-07-AM-2839) यात्रियों को लेकर जा रही थी. तभी सामने से आ रहा ट्रक, जो कथित तौर पर गलत दिशा से आ रहा था, जोरदार टक्कर मार गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए. हादसे में बोलेरो चालक, तीन महिला शिक्षिकाओं और एक अन्य यात्री की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. चिल्फी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. चार गंभीर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है.

ट्रक ड्राइवर की गलती से हुआ हादसा

हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हाइवे से हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ. फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक गलत दिशा से आ रहा था, जिसकी वजह से यह भीषण हादसा हुआ.

स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.

