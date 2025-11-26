scorecardresearch
 

पत्नी का गला घोंटकर लिपस्टिक से लिखा सुसाइड नोट, फिर पति ने कर ली खुदकुशी... 10 साल पहले की थी लव मैरिज

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अटल आवास में एक कमरे से पत्नी की गला घोंटकर हत्या और उसी कमरे में पति का फांसी पर झूलता शव मिला. दीवार पर लिपस्टिक से लिखा सुसाइड नोट और अफेयर के आरोपों ने केस को सनसनीखेज बना दिया. पुलिस जांच में हत्या- सुसाइड की आशंका पर काम किया जा रहा है.

पत्नी का गला घोंटकर लिखा सुसाइड नोट, फिर कर ली खुदकुशी (Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि टूटते भरोसे, अविश्वास और चरमराते वैवाहिक रिश्तों का भयावह उदाहरण है. यहां घर के एक कमरे में पत्नी बिस्तर पर मृत मिली, उसका गला घोंटा गया था. उसी कमरे में पति पंखे से झूलता मिला. शवों के नजदीक दीवार पर पति ने लिपस्टिक से एक सुसाइड नोट अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ चीजें लिखी थीं. आरोप था कि वह 'दूसरे मर्द से बात करती थी और पार्क में उससे मिलते पकड़ी गई थी'. दीवार पर इस नोट ने केस को सनसनीखेज बना दिया. 

नोट में पति ने बताया कि जिस महिला से उसने लव मैरिज की थी,आखिरकार उसने उसकी जान क्यों ले ली. पति पत्नीदोनों सफाई कर्मी थे और 10 साल पहले ही उन्होंने लव मैरिज की थी. सरकंडा पुलिस के थाना प्रभारी प्रदीप आर्या ने बताया कि राज तांबे और नेहा उर्फ शिवानी तांबे अटल आवास में रहते थे. दोनों लायंस कंपनी में सफाईकर्मी का काम करते थे. उनके 3 बच्चे हैं. 

दोनों पति-पत्नी 24 नवंबर की दोपहर तक घर से बाहर नहीं निकले. पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी.मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो हैरान रह गई. दीवार पर सुसाइड नोट लिखा था और पत्नी की हत्या करने की वजह भी.  

इस मामले की जांच कर रही पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह तो साफ है कि हत्या की मुख्य वजह पत्नी के अफेयर और अवैध संबंध थे लेकिन. पहली नज़र में यह 'क्राइम ऑफ पैशन' प्रतीत होता है. लेकिन यह सवाल भी उठाता है क्या शक, नियंत्रण और हिंसा ने मिलकर एक परिवार को दो लाशों में बदल दिया? क्या किसी का 'संदेह' हत्या की वजह बन सकता है? समाज में बढ़ती मनोवैज्ञानिक असुरक्षाएं और रिश्तों में संवाद की कमी ऐसे हादसों को जन्म देती जा रही हैं. 

यह मामला सिर्फ जांच का विषय नहीं, चेतावनी भी है. विश्वास टूटता है, तो घर हिंसा का सबसे खतरनाक मैदान बन जाता है. घर के अंदर दीवार पर लिपस्टिक से ‘राजेश विश्वास’ नाम और मोबाइल नंबर लिखा है. साथ ही लिखा यह भी लिखा है कि उसकी पत्नी मोबाइल पर बात करते पकड़ी गई. वो ऊर्जा पार्क में भी पकड़ी गई थी. इसके अलावा एक पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पति ने अपनी मौत के लिए राजेश विश्वास को जिम्मेदार ठहराया है. 

पुलिस इस पूरे मामले में थाना प्रभारी नहीं जानकारी देते हुए बताया कि पत्नी की हत्या करने वाले उक्त पति ने 10 साल पहले लव मैरिज किया था, इस दौरान प्यार और शादी सब कुछ ठीक चलता रहा और इनके तीन मासूम बच्चे भी हुए. लेकिन फिर अचानक उसकी पत्नी की जिंदगी में राजेश विश्वास आ गया, जिसकी वजह से उसने अपने पति के साथ विश्वास घात कर दिया और अब उसकी कीमत अपनी जान देखा चुकानी पड़ी है.

