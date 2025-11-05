कहीं कराहते लोग, कहीं पड़ी थीं लाशें… हैवान लूटने लगे जेवरात और मोबाइल, बिलासपुर हादसे का शर्मनाक मंजर

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए इस रेल हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की बात सामने आई है. यहां मौत के मंजर के बीच दो अलग-अलग तस्वीर देखने को मिलीं. जहां एक तरफ इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों ने दिन-रात एक कर ट्रेन के डिब्बे को भीतर से गंभीर रूप से घायलों को निकालने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी.वहीं दूसरी तरफ हादसे के आसपास रहने वाले लोग और ट्रेन में मौजूद अज्ञात लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए, लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम दिया. किसी ने घायलों का सामान चोरी कर लिया तो किसी ने सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया.

मृत लोगों के सोने के आभूषण मदद करने के बहाने निकल लिए गए. इन दोनों तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. बताया जा रहा है कि घायलों के मोबाइल, बैग और पैसे गायब हैं, जबकि मृत महिला के गले से मंगलसूत्र और सोने-चांदी के जेवर उतार लिए गए थे.

मौत के मंजर के बीच लूटपाट

इस कृत्य से परिजनों में भारी आक्रोश है. परिजनों का कहना है कि जब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तब कुछ असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर लूटपाट में लग गए. इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की जा रही है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

2 साल के मासूम की हालत गंभीर, मां की मौत

इस रेल हादसे में देर रात तक प्रशासन ने छह लोगों की मौत की खबर की पुष्टि की. वहीं अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आठ लोगों की जान जा चुकी है. घायलों में से 2 साल के बच्चे हरीश यादव की हालात बेहद गंभीर बनी हुई है. उसकी मां की मौत हो चुकी है. सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि उसकी मां की मौत के बाद किसी ने उसका मंगलसूत्र निकाल लिया. इतना ही नहीं एक महिला ने उसका मोबाइल फोन भी ले लिया और घटनास्थल से फरार हो गई.

80 बार फोन मिलाया, अज्ञात ने की गाली गलौज

मृत महिला के परिजनों ने रेल हादसे की खबर मिलते ही चिंता करते हुए उसे फोन लगना शुरू कर दिया. तकरीबन 80 बार फोन लगाने के बावजूद किसी ने उनका फोन नहीं उठाया और जब एक अज्ञात महिला ने फोन उठाया तो उल्टे उन्हें के साथ गाली-गलोज करना शुरू कर दिया. दरअसल परिजनों ने सिर्फ इतना पूछा था कि, उनकी बेटी की हालत कैसा है? और उसका फोन उनके पास कैसे पहुंचा? इस पर दूसरी तरफ मौजूद अज्ञात महिला ने बताया कि, यह फोन उन्हें पड़ा हुआ मिला, जिसे उसके पति ने उठाकर ले आया है और अब उसे वे वापस नहीं करने वाले हैं. इस बात से नाराज यादव परिवार की परिजनों ने इसकी पुलिस में शिकायत करने की बात कही जिसपर महिला गाली गलौच करने लगी.

