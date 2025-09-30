scorecardresearch
 

मैट्रिमोनियल साइट से मिली गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप केस, जेल से लौटकर ट्रेन के आगे कूदा इंजीनियर

बिलासपुर में 29 साल के इंजीनियर गौरव सवन्नी ने उसलापुर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. पास से मिले सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे प्यार में धोखा मिला और झूठे दुष्कर्म केस ने जीवन तोड़ दिया. हाल ही में जेल से छूटे गौरव गहरे तनाव में थे. घटना से इलाके में सनसनी और शोक फैल गया.

गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप केस, इंजीनियर की दी जान (Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवक की आत्महत्या से सनसनी फैल गई. शहर के उसलापुर रेलवे ट्रैक पर शनिवार रात एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया. दरअसल, यहां 29 साल के इंजीनियर गौरव सवन्नी ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.उसका शव दो हिस्सों में बंटा मिला. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और परिजनों को सूचना दी.

सुसाइड नोट में लिखा - 'प्यार में धोखा खाया'

गौरव के पास से बरामद सुसाइड नोट ने घटना की असली वजह को उजागर कर दिया. उसमें उसने साफ लिखा था- 'मैंने प्यार में धोखा खाया है.' गौरव ने यह भी लिखा है कि कुछ साल पहले वह नौकरी के लिए नोएडा गया था. वहीं उसकी पहचान मैट्रिमोनियल साइट के जरिए दिल्ली की एक युवती से हुई थी. दोनों का रिश्ता करीब आया और नजदीकियां बढ़ीं. लेकिन अचानक युवती ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया.

जेल से छूटने के बाद बढ़ा तनाव

रेप केस दर्ज होने के बाद गौरव को जेल जाना पड़ा. करीब 15 दिन पहले ही वह जमानत पर छूटकर लौटा था. घर लौटने के बाद से वह गहरे तनाव में था. न तो पहले जैसा मिलनसार रहा और न ही पड़ोसियों से बात करता था. पड़ोसियों का कहना है कि वह हमेशा उदास और अकेला दिखता था. 

करीबियों ने जताया दुख, इलाके में सनसनी!

करीबी संदीप गुप्ता ने कहा कि गौरव बचपन से बेहद होनहार और खुशमिजाज था, लेकिन हाल की घटनाओं ने उसे तोड़ दिया. वहीं पड़ोसी टिप्सी मक्कड़ (सरदार जी) ने बताया कि पिछले दिनों से वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और मानसिक रूप से बेहद परेशान नजर आ रहा था. पुलिस जांच में जुटी है - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि आत्महत्या के कारणों को लेकर विस्तृत जांच की जा रही है. सुसाइड नोट को जब्त कर लिया गया है और मामले में सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक ऑनलाइन रिश्ता और झूठे आरोपों का बोझ एक होनहार इंजीनियर की जिंदगी छीन ले गया.

