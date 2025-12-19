scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो पतियों को छोड़कर तीसरे के साथ लिव इन, साथ बैठकर पी शराब, फिर बोरे में मिली 8 दिन से सड़ रही महिला की लाश

भिलाई में बोरी में बंद महिला की लाश मिलने के मामले का दुर्ग पुलिस ने खुलासा कर दिया है. लिव-इन पार्टनर ने शराब के नशे में विवाद के बाद महिला की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था. पुलिस ने आरोपी प्रेमी, उसके भाई और ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
भिलाई में पुल के नीचे मिली महिला की लाश (Photo: Screengrab)
भिलाई में पुल के नीचे मिली महिला की लाश (Photo: Screengrab)

छत्तीसगढ़ के भिलाई में बोरी में बंद महिला की सड़ी-गली लाश मिलने के सनसनीखेज मामले का दुर्ग पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में महिला के लिव-इन पार्टनर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हत्या की वजह आपसी विवाद और शराब के नशे में हुआ झगड़ा बताया जा रहा है.

यह मामला सुपेला थाना क्षेत्र के चंद्रा मौर्या अंडर ब्रिज का है, जहां 13 दिसंबर 2025 को नाले के पास एक बोरी से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरी खुलवाई तो उसमें एक महिला का सड़ा हुआ शव मिला, जिस पर कीड़े लग चुके थे. शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान कर पाना मुश्किल हो गया.

4-5 महीनों से लिव इन में रह रही थी महिला

सम्बंधित ख़बरें

सड़कों पर हर तरफ बैनर 'राज'... जानिए कैसे रायपुर का आसमान निगल रहा है फ्लेक्स कल्चर
Telangana police arrested top Naxal commander Bade Chukka Rao alias Damodar, carrying a bounty of ₹50 lakh.
सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, शीर्ष नक्सल कमांडर दामोदर गिरफ्तार, सिर पर था ₹50 लाख का इनाम
Bhupesh Baghel
'नितिन नबीन का BJP अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत', भूपेश बघेल ने बताया कैसे
ये आदिवासी हिंसा के कारण अन्य राज्यों में बस गए थे, लेकिन प्रशासन ने उनका सही सर्वे नहीं किया. (Representational Image)
'क्या वोटिंग का अधिकार सिस्टम छीन लेगा...', हजारों आदिवासियों पर 'SIR का संकट'
Protests against rising pollution levels in Ramgarh
रामगढ़ में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, देखें रिपोर्ट

पुलिस ने महिला के हाथ में बने टैटू के आधार पर पहचान की कोशिश शुरू की. जांच में मृतका की पहचान आरती उर्फ भारती बंजारे के रूप में हुई, जो पिछले 4-5 महीनों से तुलाराम बंजारे के साथ सुपेला क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. महिला पहले दो शादियां कर चुकी थी और शराब पीने की आदी थी.

Advertisement

पुलिस पूछताछ में आरोपी तुलाराम बंजारे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि 5 दिसंबर को वह आरती के साथ घर में शराब पी रहा था. इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ. गुस्से में तुलाराम ने आरती को थप्पड़ मारा और उसका सिर दीवार में पटक दिया, जिससे वह गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई.

आरोपी ने की शव को ठिकाने लगाने की कोशिश

हत्या के बाद तुलाराम ने शव को छिपाने के लिए नाईटी जलाकर सबूत मिटाए, शव को मोड़कर रस्सी से बांधा और बोरी में भर दिया. बाद में अपने भाई गोवर्धन बंजारे और ऑटो चालक शक्ति भौयर की मदद से शव को ऑटो में डालकर देर रात मुंबई-हावड़ा रेलवे लाइन के पास चंद्रा-मौर्या अंडर ब्रिज के नाले में फेंक दिया.

घटना के बाद तुलाराम ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि आरती अपने पिता का इलाज कराने नागपुर चली गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर पूरे हत्याकांड का खुलासा किया. आरोपी तुलाराम पहले भी हत्या और मारपीट के मामलों में जेल जा चुका है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement