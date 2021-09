UPSC टॉपर शुभम कुमार के नाम से बने कई फर्जी अकाउंट, बोले- मैं जहां नहीं, वहां भी फर्जी पेज

UPSC के एग्जाम में ऑल इंडिया टॉपर बने बिहार से शुभम कुमार इन दिनों एक चीज़ से परेशान हैं. सोशल मीडिया पर शुभम कुमार के कई फर्जी अकाउंट बन गए हैं, इतना ही नहीं जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो नहीं हैं उसपर भी उनके नाम के अकाउंट चल रहे हैं.

शुभम कुमार ने हाल ही में आए यूपीएससी के रिजल्ट में नंबर 1 रैंक हासिल की, जिसके बाद वह सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच शुभम कुमार ने आजतक से बात करते हुए सोशल मीडिया के बारे में बताया.

शुभम कुमार के मुताबिक, वह ट्विटर पर हैं उनके सिर्फ साढ़े तीन हज़ार तक फॉलोवर्स हैं लेकिन उनके नाम से जो फर्जी अकाउंट चल रहा है उसपर काफी ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं. शुभम बोले कि वह फेसबुक, यूट्यूब पर नहीं हैं, लेकिन उनके नाम के पेज बने हैं और कोई खुद ही पब्लिसिटी करने में जुटा है.

शुभम का कहना है कि उनका सिर्फ एक ही अकाउंट है @SHUBHAMKR_IAS, बाकी सभी फर्ज़ी नाम से चल रहे हैं.

Hello everyone. I’m Shubham Kumar, AIR 1 CSE 2020. This is my personal account. All other accounts in my name is fake.