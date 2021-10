जिम में वर्कआउट करते नजर आए लालू के बेटे तेज प्रताप, दिया ये खास मैसेज

राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव नए रूप में नजर आए हैं. दरअसल, तेज प्रताप ने ट्विटर पर एक फोटो डाली है, इसमें वे जिम में वर्कआउट करते दिख रहे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने समर्थकों को एक खास संदेश भी दिया है.

तेज प्रताप ने फोटो के साथ लिखा, यदि आपको समय नहीं मिलता, यदि आप कर्म नहीं करते, तो आपको नतीजे भी नहीं मिलेंगे.

If you don't find the

time, if you don't do

the work, you don't get the results.💪 pic.twitter.com/fxWE3ZEpL4