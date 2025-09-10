रिलायंस ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10-सूत्रीय राहत अभियान शुरू किया

पंजाब में आई भीषण बाढ़ से निपटने के लिए रिलायंस ने राज्य प्रशासन, पंचायतों और स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर 10-सूत्रीय राहत योजना शुरू की है. टीमों ने अमृतसर और सुल्तानपुर लोधी जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचानी शुरू कर दी है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा, 'इस आपदा की घड़ी में हमारा दिल पंजाब के लोगों के साथ है. कई परिवारों ने अपने घर, रोज़गार और सुरक्षा का अहसास खो दिया है. रिलायंस परिवार उनके साथ खड़ा है- खाना, पानी, आश्रय सामग्री और इंसानों व जानवरों दोनों की देखभाल पहुंचाई जा रही है. यह 10 सूत्रीय योजना हमारे ‘वी केयर’ के विश्वास को दर्शाती है. हम पंजाब को इस कठिन समय से उबरने में पूरी तरह मदद करेंगे.'

10-सूत्रीय राहत योजना:

1. पौष्टिक भोजन और राशन सहायता

10,000 प्रभावित परिवारों को ज़रूरी खाद्य सामग्री के साथ ड्राई राशन किट.

1,000 जरूरतमंद परिवारों (विशेषकर अकेली महिलाओं और बुजुर्गों वाले घरों) को ₹5,000 मूल्य के वाउचर.

सामुदायिक रसोईयों के लिए अतिरिक्त राशन ताकि बाढ़ पीड़ितों को तुरंत भोजन मिल सके.

2. पीने का सुरक्षित पानी

पानी भरे इलाकों में पोर्टेबल वाटर फिल्टर लगाकर साफ पानी की व्यवस्था.

3. आश्रय सहायता

बेघर परिवारों के लिए टारपॉलिन, मच्छरदानी, रस्सियां और बिस्तर के साथ इमरजेंसी शेल्टर किट.

4. स्वास्थ्य सुरक्षा

बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम.

पानी के स्रोतों की सफाई और कीटाणुशोधन.

हर प्रभावित घर को सैनिटेशन किट उपलब्ध कराना.

5. पशु सहायता

पानी में फंसे मवेशियों की जांच और इलाज के लिए कैंप.

करीब 5,000 पशुओं के लिए 3,000 साइलज बंडल की व्यवस्था.

वंतारा की विशेषज्ञ टीम (50+ सदस्य) जानवरों को बचाने, उनका इलाज करने और मृत पशुओं के वैज्ञानिक तरीके से अंतिम संस्कार के लिए काम कर रही है, ताकि बीमारियां न फैलें.

रिलायंस टीम जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग और पंचायतों के साथ मिलकर लगातार राहत कार्य कर रही है. जियो पंजाब टीम ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क बहाल कर दिया है ताकि 100% कनेक्टिविटी बनी रहे.

रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन मिलकर 21 जरूरी वस्तुओं वाले राशन और स्वच्छता किट सबसे प्रभावित परिवारों तक पहुंचा रहे हैं. इस संकट की घड़ी में रिलायंस पंजाब के लोगों के साथ खड़ा है, ताकि राज्य जल्द ही मजबूती से आगे बढ़ सके.

रिलायंस फाउंडेशन के बारे में:

रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सामाजिक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के विकास से जुड़े मुद्दों के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी समाधान प्रदान करना है. नीता अंबानी के नेतृत्व में यह संस्था ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, आपदा प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, शहरी सुधार और संस्कृति-धरोहर के क्षेत्र में काम कर रही है. फाउंडेशन ने अब तक देशभर के 91,500 से ज्यादा गांवों और शहरी इलाकों में 87 मिलियन से ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित किया है.

