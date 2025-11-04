scorecardresearch
 

Worst Habits for Belly Fat: बेली फैट गलाते समय लोग अक्सर करते हैं ये 4 गलतियां, तभी मटके जैसा पेट नहीं होता कम

हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने एक वीडियो में बताया है कि कौन सी चीजें पेट की चर्बी कम होने से रोकती हैं जिस कारण बेली फैट कम नहीं है. उनके बारे में जानेंगे.

हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने फिटनेस टिप्स दिए हैं. (Photo: Instagram/coachshivangidesai)
Worst Habits for Belly Fat: आजकल शहरों की तेज रफ्तार अक्सर हमारी सेहत पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ रही है. काम का बढ़ता हुआ प्रेशर, लंबे समय तक बैठने वाली सिटिंग जॉब, इनेक्टिव लाइफस्टाइल और गलत खान-पान ने लोगों को उस स्टेज में पहुंचा दिया है जहां लोगों के पेट की बढ़ती चर्बी एक आम लेकिन गंभीर समस्या बन चुकी है. हमारी छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे हमारे शरीर पर बड़ा असर डालती हैं. हेल्थ कोच शिवांगी देसाई ने एक वीडियो में बताया था कि कौन सी चीजें पेट की चर्बी कम होने से रोकती हैं. तो आइए आज हम आपको वो 4 चीजें बताते हैं जो पेट की चर्बी घटाने से रोकती हैं.

1. Sitting – लंबे समय तक बैठे रहना

अगर आपका दिन लंबे समय तक बैठकर यानी ऑफिस की चेयर, कार या टीवी के सामने बीतता है तो आपका शरीर बहुत कम कैलोरी बर्न करता है. लगातार बैठे रहने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और शरीर में फैट जलने की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ती है. रिसर्च के मुताबिक, 6 घंटे से ज़्यादा लगातार बैठे रहने से इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है, जिससे शरीर में फैट खासकर पेट के आसपास जमा होने लगता है.

2. Sugar – छिपी हुई चीनी का अधिक सेवन

जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय-कॉफी में डाली जाने वाली चीनी या यहां तक कि ‘हेल्दी’ दिखने वाले स्नैक्स में भी हाई शुगर कंटेंट होता है. ज्यादा चीनी खाने से शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ता है और यही इंसुलिन फैट को बर्न करने की बजाय उसे स्टोर करने का सिग्नल देता है. इस तरह पेट की चर्बी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है.

3. Sleep – नींद की कमी या अनियमित नींद

कम नींद लेने या रात-भर मोबाइल चलाने की आदत भी फैट बढ़ाने की छिपी वजह है. नींद पूरी न होने से शरीर में घ्रेलिन (भूख बढ़ाने वाला हार्मोन) बढ़ जाता है और लेप्टिन (भूख नियंत्रित करने वाला हार्मोन) घट जाता है. इसका असर सीधा आपकी भूख और क्रेविंग पर पड़ता है. नींद की कमी से कोर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ता है, जो फैट को पेट के आसपास स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होता है. इसलिए एक्सपर्ट रोजाना 7-8 घंटे की क्वालिटी वाली नींद लेने की सलाह देते हैं.

4. Stress – लगातार तनाव में रहना

जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है. यह हार्मोन शरीर में फैट बर्न करने की प्रोसेस को धीमा कर देता है और जमे हुए फैट को इमरजेंसी स्टोरेज के रूप में जमा करना शुरू कर देता है. साथ ही लंबे समय तक तनाव में रहना मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है, भूख बढ़ाता है और मिड-सेक्शन फैट जमाने लगता है.

टिप: यदि आपको वजन कम करना है तो इन 4 चीजों को मैनेज करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, आपका आसानी से बेली फैट कम हो जाएगा.

---- समाप्त ----
