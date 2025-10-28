सत्य साईं ग्राम में तैयार एक और अस्पताल, जहां इलाज और मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास सत्य साईं ग्राम में एक और अस्पताल बनकर तैयार है. इसका उद्घाटन सत्य साईं बाबा की 100वीं जयंती के मौके पर 23 नवंबर को किया जाएगा. इस अस्पताल की आधारशिला गृहमंत्री अमित शाह ने 2023 में रखी थी और अब इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजा गया है.

पीएम मोदी इससे पहले 2023 में इसी ग्राम में 350 बेड के अस्पताल का उद्घाटन कर चुके हैं. यह अस्पताल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी तब्दील हो चुका है, जहां एमबीबीएस सहित मेडिकल की पूरी पढ़ाई बिल्कुल फ्री है. यहां तक कि इलाज भी यहां पूरी तरह मुफ्त है. अस्पताल में कोई बिलिंग डेस्क नहीं है और अस्पताल का स्लोगन है 'दिल, नो बिल'.

पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

इस अस्पताल में हर महीने औसतन 37 हजार मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री सत्य साईं ट्रस्ट ने आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस 650 बेड का एक और अस्पताल बनाने का फैसला किया. अस्पताल का भूमिपूजन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया था. अब जब बनकर तैयार हो रहा है तो उसके उद्घाटन का निमंत्रण पीएम मोदी को भेजा गया है.

श्री सत्य साईं ग्राम ग्लोबल मीडिया आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के सीईओ और चेयरमैन सुचेतन रेड्डी कोट्टा ने कहा कि हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह के दौरान इस नए बने अस्पताल का उद्घाटन करेंगे. ट्रस्ट द्वारा बनाए गए ज्यादातर अस्पतालों को उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है.

'वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन'

मधुसूदन साईं द्वारा स्थापित श्री सत्य साईं ग्लोबल हेल्थ मिशन, 'वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन' के तहत काम करता है और दुनियाभर में कई अस्पताल चलाता है. भारत में छत्तीसगढ़ के नव रायपुर, हरियाणा के पलवल महाराष्ट्र के नवी मुंबई, तेलंगाना के सिद्दीपेट और कर्नाटक के मुड्डेनहल्ली में इनके अस्पताल है.

गांवों और ज़रूरतमंद समुदायों तक पहुंचने के लिए, भारत के 10 राज्यों में सत्य साईं आरोग्य वाहिनी मोबाइल हेल्थकेयर सर्विस और साईं स्वास्थ्य वेलनेस सेंटर शुरू किए गए हैं. अभी 47 वेलनेस सेंटर हैं, और 2025 के आखिर तक इन्हें बढ़ाकर 100 करने का प्लान है.

मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री

मधुसूदन साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइंस रिसर्च के सीएमओ विवेक कुमार ने बताया कि सत्य साईं ग्राम में बनने वाला नया हॉस्पिटल ट्रस्ट की मुफ्त और अच्छी स्वास्थ्य सेवा के मिशन की एक कड़ी है. यहां एमबीएस, नर्सिंग, बीपीटी (फिजियोथेरेपी), बीफार्मा, विभिन्न मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसे कोर्स की पढ़ाई मुफ्त है.

नीट एग्जॉम पास करने वाले छात्र काउंसलिंग के जरिए एडमिशन ले सकते हैं. अन्य कोर्सों में दाखिले के लिए फॉर्म निकलते हैं, उसके लिए टेस्ट होता है और पास करने वाले छात्रों का प्रवेश दे दिया जाता, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का दाखिले में वारियता दी जाती है. देश में पहला मेडिकल कॉलेज है, जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है.

