ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है मामूली समझे जाने वाला 'सिरदर्द'! न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. चेन ने बताया कैसे करें पता

सिरदर्द कभी-कभी दिमाग से आने वाली चेतावनी भी हो सकती है. न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. बैबिंग चेन के अनुसार, थंडरक्लैप सिरदर्द या लगातार रहने वाला दर्द ब्रेन ट्यूमर या ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है. जानिए किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

जब आपके सिप में लगातार और असहनीय दर्द होता है तो वो ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है. (Photo: AI generated)
जब भी आपको किसी बात की टेंशन होती है, काम ज्यादा होता है या फिर बहुत ज्यादा भागदौड़ भरा शैड्यूल रहता है तो एक समस्या जरूरी हो जाती है और वो सिरदर्द है. सिरदर्द हम सबको कभी न कभी होता है और ये बहुत ही आम बात है. कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी खाना न खाने से या फिर मोबाइल-लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताने से. ज्यादातर समय ये बहुत ही मामूली होता है और थोड़ा आराम या दवा लेने से ठीक भी हो जाता है. ऐसे में आप इसे अक्सर बहुत ही मामूली सी चीज समझ लेते हैं. लेकिन क्या हो अगर आपका सिरदर्द उतना नॉर्मल न हो जितना आप सोचते हैं? क्या पता आपका सिरदर्द कोई आम दर्द न होकर, दिमाग से आने वाली चेतावनी हो, जैसे दिमाग में खून का रिसाव या ब्रेन ट्यूमर जैसी कोई गंभीर बीमारी का संकेत?

अमेरिका की न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. बैबिंग चेन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कुछ संकेत देखकर आप समझ सकते हैं कब सिरदर्द नॉर्मल होता है और कब ये किसी छिपे खतरे की निशानी हो सकता है.

'थंडरक्लैप' सिरदर्द क्या होता है?
डॉ. चेन ने 'थंडरक्लैप सिरदर्द' के बारे में बताया. उन्होंने कहा ये अचानक होने वाला बहुत तेज दर्द होता है, जिसमें ऐसा महसूस होता है जैसे सिर पर किसी ने जोर से चोट मारी हो. एनएचएस के अनुसार, ये इतना तेज होता है कि आपतो 'पहले कभी न हुए दर्द' जैसा लगता है, और ये इमरजेंसी होती है. ये तब हो सकता है जब दिमाग की कोई नस फट जाए, जिससे स्ट्रोक, कोमा या यहां तक कि मौत भी हो सकती है. अगर कभी ऐसा दर्द महसूस हो, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए या इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें.

कब सिरदर्द हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का संकेत?
अगर सिरदर्द नया है, बार-बार हो रहा है, या पहले से अलग तरह का महसूस हो रहा है, तो ये ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है. सावधान रहें अगर:

  • सिरदर्द बार-बार हो रहा है
  • दर्द बहुत तेज या लंबे समय तक रहता है
  • साथ में मतली, नजर धुंधली होना या भ्रम जैसे लक्षण भी हों
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Bing, MD MPH (@doctor.bing)

गर्दन के ऑपरेशन से बचें
डॉ. चेन ने गर्दन के जबरदस्ती किए जाने वाले ऑपरेशन (मैन्युअल एडजस्टमेंट) से बचने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि इससे कभी-कभी गर्दन की नस (वर्टेब्रल आर्टरी) को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है. ऐसे स्ट्रोक के बाद व्यक्ति 'लॉक्ड-इन सिंड्रोम' जैसी स्थिति में जा सकता है यानी व्यक्ति पूरी तरह होश में होता है, लेकिन बोल या हिल नहीं सकता. डॉ. चेन कहते हैं, 'ये अब तक देखी गई सबसे डरावनी चीजों में से एक है, इसलिए मैं खुद कभी गर्दन का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा.'

क्यों दिमाग के लिए जरूरी है नींद?
डॉ. चेन का कहना है कि अच्छी नींद आपके दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. नींद की कमी से मेमोरी लॉस, डिमेंशिया और अन्य दिमागी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. वो खुद भी रात में कम से कम छह घंटे की नींद लेने की कोशिश करते हैं. एनएचएस का सुझाव है कि ज्यादातर एडल्ट्स को सात से नौ घंटे की नींद लेनी चाहिए ताकि दिमाग और शरीर दोनों हेल्दी रहें.

---- समाप्त ----
