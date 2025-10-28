मोटापा घटाने का 'ब्रह्मास्त्र’...हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया फ्री में वजन घटाने का तरीका!

Weight loss effective strategy: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में मोटापे की दर पिछले कुछ दशकों में लगभग दोगुनी हो गई है. शहरी क्षेत्रों की बात करें तो करीब 20-30 प्रतिशत वयस्क और 10-15 प्रतिशत बच्चे मोटापे या अधिक वजन वाले हो गए हैं. बदलती लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, तनाव और नींद की कमी, जंक-फास्ट और पैक्ड चीजों का अधिक सेवन मोटापे के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है. कुछ दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक ट्वीट किया जिसमें लोगों को मोटापा कम करने का एक 'ब्रह्मास्त्र' बताया. मिनिस्ट्री के मुताबिक, यदि लोग इस तरीके को अपनाते हैं तो मोटापा कम करने में मदद मिल सकती है.

हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा?

#StopObesity | वज़न नियंत्रण में उचित हाइड्रेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।



आज ही अपने दैनिक पानी के सेवन पर ध्यान दें – स्वस्थ शरीर और फिट जीवनशैली की ओर यह आपका पहला कदम हो सकता है! pic.twitter.com/6LyQ1141hu — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 24, 2025

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्वीट में लिखा, 'वजन नियंत्रण में उचित हाइड्रेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. आज ही अपने दैनिक पानी के सेवन पर ध्यान दें. स्वस्थ शरीर और फिट जीवनशैली की ओर यह आपका पहला कदम हो सकता है.'

इसके साथ ही एक ग्राफिक्स शेयर किया है जिसमें लिखा है:



वजन प्रबंधन के लिए हाइड्रेशन जरूरी है.

वजन घटाने के लिए पर्याप्त पानी पिएं.

पानी की कमी से थकान और कमजोरी हो सकती है.

मानव शरीर का 55-60% हिस्सा पानी से बना होता है.

कैसा पानी पीना फायदेमंद?

रिव्यू में पाया गया था कि जिन लोगों ने सादा पानी अधिक पिया था मेडिकली रूप से उन लोगों का वजन कम होने की संभावना अधिक थी और समय के साथ उनका वजन भी कम बढ़ा था. दरअसल, भोजन से पहले 500 मिलीलीटर पानी पीने से मध्यम और वृद्ध उम्र वर्ग के लोगों में को भूख कम लगी थी और उनकी एनर्जी की खपत भी कम हुई थी. यह भी पाया गया कि चीनी वाली मीठी ड्रिंक की जगह पानी पीने से शरीर के वजन में औसतन 0.33 किलोग्राम की कमी आई थी.

रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि अपर्याप्त हाइड्रेशन या हाइपोहाइड्रेशन के शरीर पर नेगेटिव असर हो सकते हैं जिसमें मोटापा, डायबिटीज भी शामिल है. रिसर्च पेपर में चेतावनी दी गई थी कि हाई सीरम सोडियम कंसंट्रेशन जो हाइपोहाइड्रेशन का एक संकेतक है, जल्दी बुढ़ापे और समय से पहले मृत्यु से जुड़ा है. इसलिए पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मेटाबॉलिज्म में भी मदद कर सकता है.

भोजन से पहले पानी पीने से क्या होता है?

हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के सीनियर फैकल्टी एडिटर डॉ. रॉबर्ट एच. श्मर्लिंग के अनुसार, 'भोजन से पहले पानी पीने से कुछ फायदा तो हो सकता है. यदि आप खाने से पहले अपने पेट को पानी से भर लेते हैं तो आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप जल्दी खाना बंद कर देंगे.'

'कई रिसर्च बताती हैं कि जिन वृद्धों ने भोजन से पहले पानी पिया उन्होंने कम खाना खाया. जिन लोगों ने पानी नहीं पिया था उनकी अपेक्षा इन लोगों ने 12 हफ्ते में अधिक वजन कम किया था. भोजन से पहले पानी पीना सहज रूप से अच्छा होता है. ऐसा करने से आपके पेट की तंत्रिकाएं सिग्नल भांप लेती हैं और दिमाग को संकेत भेजती हैं कि खाना बंद करने का समय आ गया है.'



'यदि आप आमतौर पर आप हाई कैलोरी वाली ड्रिंक पीते हैं तो उसकी जगह पानी से समय के साथ वजन कम करने में मदद मिल सकती है.'

रोजाना कितना पानी पीना चाहिए?

ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार, भारत में स्वस्थ वयस्कों के लिए पानी (तरल पदार्थ) की मात्रा शरीर के वजन और एक्टिविटी पर आधारित है. पुरुष वयस्कों को रोजाना कम से कम 32-58 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर वजन के हिसाब से 2.24 से 4.06 लीटर तक पानी पीना चाहिए और वहीं महिला वयस्क को 27-52 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर वजन के हिसाब से 1.62 से 3.12 लीटर तक पानी पीना चाहिए. हालांकि पानी की मात्रा मौसम, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कम या अधिक भी हो सकती है.

