चिप्स-पास्ता छोड़ 130 किलो की लिसा ने घटाया 65 Kg वजन, लाइफस्टाइल में किए थे सिर्फ ये 2 बदलाव

इंग्लैंड की रहने वाली 44 साल की लिसा बर्नेट नाम की महिला ने 2 चीजों से अपना करीब 65 किलो वजन कम किया है. उनकी वेट लॉस जर्नी कैसी रही और उन्होंने लाइफस्टाइल में कौन से 2 बदलाव किए, इस बारे में जानेंगे.

लिसा ने नेचुरल तरीके से वेट लॉस किया है. (Photo: Instagram/lisabernett)
Weight Loss Journey: एक आम लाइफस्टाइल वाली महिला के वजन की बात की जाए तो उसका वजन 50 से 70 किलो के बीच होता है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं एक 44 साल की महिला ने अपना उतना वजन कम किया है जितना किसी का वजन होता है. जी हां, इन महिला का नाम लिसा बर्नेट है जिन्होंने अपना करीब 65 किलो वजन कम किया है. लिसा ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिटनेस जर्नी शेयर की है जिससे काफी कुछ सीखने मिल सकता है. इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कौन से 2 मेजर बदलाव किए जिससे उन्हें इतना वजन कम करने में मदद मिली, इस बारे में भी जान लीजिए.

कैसी है फिटनेस जर्नी?

हर्टफोर्डशायर के बोरेहम वुड (इंग्लैंड) की रहने वाली लिसा का अधिकतम वजन करीब 130 किलो था. वह क्रिस्पी चीजें खाने की काफी शौकीन थीं और रोजाना कम से कम 4 पैकेट चिप्स खाती थीं. इसके अलावा उनकी डाइट में ढेर सारा पास्ता और ऑयली चीजें होती थीं. इस कारण उनका इतना अधिक वजन बढ़ा था.

जैसे-जैसे वजन बढ़ता गया लिसा को सांस लेने में भी समस्या होने लगी. उनका खराब न्यूट्रिशन और डाइट ने उनके वजन को हद से अधिक बढ़ा दिया था. वह दिन भर घर पर ही रहती थीं और कोई एक्सरसाइज भी नहीं करती थीं. वह सिर्फ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थीं, ऑफिस जाती थीं और फिर घर आकर बैठी रहती थीं.

वह कभी नाश्ता नहीं करती थीं लेकिन दिन में पेट भरकर पनीर वाला पास्ता या बैगल्स खाती थीं. इसके अलावा वे हफ्ते में 2 बार बाहर से खाना ऑर्डर करती थीं.

जब उनके पति ने वजन कम करने के लिए कहा तो उन्होंने वेट लॉस इंजेक्शन लेने का मना किया क्योंकि वे जानती थीं कि जैसे ही वे इंजेक्शन लेना बंद करेंगी, वैसे ही उनका वजन और बढ़ जाएगा. इसलिए उन्होंने नेचुरल तरीके से ही वेट लॉस करने का प्लान बनाया.

बस फिर क्या था कुछ आसान तरीकों से ही लिसा ने 2 साल में करीब 65 किलो वजन कम कर लिया.

लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किए?

लिसा ने अपनी डाइट में अनहेल्दी चीजों को हेल्दी चीजों से रिप्लेस कर दिया और उनका वजन कम होने लगा. उन्होंने अपने न्यूट्रिशन में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ा दिया था. चीज वाले पास्ता की जगह पोटैटो, ग्रिल्ड चिकन और सलाद खाना शुरू किया.

साथ ही उन्होंने पहले तो 10 हजार स्टेप्स चलना शुरू किए और फिर बाद में रोजाना जिम जाना शुरू कर दिया. लिसा का कहना है कि डाइट और वर्कआउट ने उनकी लाइफ बदल दी है और इन्हीं 2 चीजों ने उन्हें वेट लॉस में मदद की है.

