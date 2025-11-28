scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मोटापा घटाने वाले इंजेक्शन: वजन तो घट रहा, पर क्यों कम हो रहा रोमांस का मूड? डॉक्टर ने बताया

मौनजारो और वेगोवी जैसी जीएलपी-1 दवाएं डायबिटीज के मैनेज करने के लिए बनाई गई थीं जिनसे वेट लॉस भी होता है. इनके कई साइड इफेक्ट भी सामने आए. हाल ही में एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि इससे सेक्सुअल हेल्थ पर भी असर होता है.

Advertisement
X
जीएलपी-1 दवाएं वजन कम करने में भी मदद कर रही हैं. (Photo: AI Generated)
जीएलपी-1 दवाएं वजन कम करने में भी मदद कर रही हैं. (Photo: AI Generated)

Weight loss injection: डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाई गई दवाएं मौनजारो (Mounjaro) और वेगोवी (Wegovy) तेजी से वजन घटाने की वजह से दुनियाभर में फेमस हो चुकी हैं. भारत में भी ये दवाएं मौजूद हैं और आधिकारिक लॉन्च होने के बाद से इंडिया में भी काफी लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं जिनमें मतली, कब्ज, थकान जैसे लक्षण शामिल हैं. ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक, जीएलपी-1 दवाओं से सेक्स ड्राइव में कमी आती है. डॉक्टर्स का कहना है कि यह कमी सिर्फ कब्ज या थकान के कारण से नहीं होती बल्कि दिमाग में होने वाले कैमिकल चैंजेज के कारण होती है. जीएलपी-1 दवाएं उन्हें कहते हैं जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन 'ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1' (GLP-1) की तरह काम करती हैं जो भूख और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं.

क्या कहते हैं डॉक्टर्स

डेली मेल के मुताबिक, ये इंजेक्शन GLP-1 नामक हार्मोन की नकल करते हैं जो खाने के बाद शरीर में रिलीज होता है. ये हार्मोन भूख को कम करता है और हमारी इच्छा, मूड और मोटिवेशन को कंट्रोल करने वाले डोपामाइन को भी प्रभावित करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Weight loss
वजन कम करने का जापानी तरीका: 12 मिनट में घटा महिला का वेट! जानें तरीका 
Slimming World
114 किलो की लड़की ने घटाया 57 Kg वजन! अपनाया था ये तरीका 
fat man
पिचक जाएगा मोटा पेट... कानपुर के डॉक्टर ने बताए 5 तरीके 
Weight Loss Story:
रोटी-चावल खाकर 7 दिन में घटाया 1.7 Kg वजन! अपना सकते हैं ये स्मार्ट तरीका 
running
क्या रनिंग करने से घुटने घिस जाते हैं? हड्डियों के डॉक्टर ने समझाया पूरा साइंस 

अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉ. रायन सुल्तान का कहना है, 'सेक्स और खाने की इच्छा, दोनों ही हमारे दिमाग के एक जैसे न्यूरॉनल नेटवर्क से जुड़े होते हैं. जब हम GLP-1 दवाइयां लेते हैं तो हम दिमाग की उन प्रोसेस को धीमा कर देते हैं जो खाने या सेक्स जैसी जरूरतों को ट्रिगर करते हैं. यानी आपका वजन को कम होता है लेकिन लिबिडो में भी कमी देखी जाती है.'

ईडन वेट लॉस क्लिनिक की डॉक्टर ब्रॉनविन होम्स का कहना है, 'ये दवाएं डोपामाइन सिग्नल्स को कमजोर करती हैं जिससे न खाने की क्रेविंग तो कम होती ही है साथ ही साथ मूड और इंटिमेसी जैसी फीलिंग्स पर भी कम होती है. हालांकि ये दवा बंद करने पर अधिकतर मामलों में पहले जैसी स्थिति हो सकती है.'

Advertisement

मूड स्विंग भी साइड इफेक्ट

ये दवाएं न सिर्फ भूख को तो दबाती ही हैं जिससे भूख कम लगती है और पेट भरा हुआ लगता है लेकिन साथ ही साथ ये दवाएं दिमाग के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं जिससे कभी-कभी मूड स्विंग भी देखने मिलते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं.

वेट लॉस इंजेक्शन के बारे में जानें:

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement